Caminhoneiros fazem protesto contra preço de combustível no ES

Caminhoneiros realizam uma manifestação na manhã desta segunda-feira (21) em diferentes pontos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Eles fecharam a BR 101 no quilômetro 204, em João Neiva, no Norte do Estado, e no final da manhã o trânsito foi interditado também no km 156 da BR 262 em Iconha. Nos dois pontos, no entanto, o trânsito já foi liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A manifestação é contra o aumento nos preços dos combustíveis. Protestos pelo mesmo motivo também acontecem em ao menos 17 Estados do país.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Norte do Estado os manifestantes atearam fogo em pneus.
Veja abaixo os pontos de protesto no Espírito Santo:
JOÃO NEIVA
Em João Neiva, segundo a concessionária Eco101, os manifestantes bloquearam passagens de caminhões e carretas. Demais veículos seguiam por um desvio no local, nos dois sentidos. O trânsito foi liberado por volta de 11 horas.
IBATIBA
A manifestação em Ibatiba é a única relatada pela PRF na 262 no trecho que corta o Espírito Santo. O trânsito já foi liberado na via. A interdição da via aconteceu no km 156 e apenas automóveis, ônibus, veículos de emergência e de produto perecível eram autorizados a passar pela região.
VIANA
Em Viana, foram mais de cinquenta caminhoneiros, de acordo com a PRF. O trânsito ficou interditado no quilômetro 302 e no km 304, em uma faixa no sentido Vitória, mas depois foi liberado. Um grupo de motoristas ficou no acostamento da via posteriormente.
Os caminhoneiros estão desistindo de trabalhar porque não têm mais condição. Tivemos até cinco aumentos no valor do combustível em uma semana. Está difícil para todo mundo, justificou um dos participantes, Bira Nobre.
Um caminhão dos Correios chegou a ser impedido de passar pelos manifestantes. Alguns motoristas estavam mais exaltados, com pedaços de madeira nas mãos. Pedimos para ele (motorista) voltar, usamos o bom senso, disse Bira. Assista ao vídeo abaixo:
A PRF conversou com os manifestantes e pediu para que ninguém impedisse o trânsito no local. Os motoristas fizeram um acordo e vão se manifestar apenas no acostamento, sem interromper o tráfego. Com a presença da polícia, os motoristas estão parando outros caminhoneiros apenas para tentar convencê-los a parar.
LINHARES
Em Linhares, também no Norte do Espírito Santo, há protesto no km 136, segundo a PRF. No local, no entanto, não foi registrado trânsito lento, segundo a corporação.
ITAPEMIRIM
Aproximadamente 20 motoristas se concentraram no km 414 da Br 101 em Itapemirim, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Safra. O tráfego de veículos segue normal na via e não existe a previsão de interdição no local.
De acordo com a PRF, o protesto pacífico começou por volta das 10h. O presidente Estadual da Federação dos Transportes, Edicarlos Gelain, mais conhecido como Gaúcho explicou que o objetivo do protesto é convidar os motoristas de veículos de carga a paralisarem. Os caminhoneiros já estão aderindo e indo para os postos ou para casa. O movimento está calmo, ordeiro e sem problemas. Estamos conscientizando que não precisa fazer baderna, diss
ICONHA
No município de Iconha, o trânsito também foi interditado no km 375, porém foi liberado posteriormente. Segundo informações da PRF, os manifestantes deixavam passar apenas automóveis, ônibus e veículos de emergência.
REIVINDICAÇÃO
O protesto é nacional e acontece em vários pontos pelo país e foi convocado pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA). A decisão foi tomada após a entidade esperar por uma resposta do governo federal, que até o momento não deu qualquer resposta em relação aos pleitos feitos pela categoria, disse a organização por meio de nota.
A principal reivindicação é a retirada dos encargos tributários sobre o óleo diesel. A confederação protocolou ofício na Presidência da República e na Casa Civil pedindo que o governo zere a carga tributária sobre operações com óleo diesel e também a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a receita da venda interna de óleo diesel a ser usado pelo transportador autônomo de cargas.
O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, disse que o setor capixaba está acompanhando a articulação para a realização da greve. Ele explica que a entidade, diante da instabilidade nos preços do diesel, é favorável as reivindicações da categoria, pois nem mesmo no auge da hiperinflação dos anos 1980 o setor foi tão impactado.
Estamos numa situação de incerteza. Com o diesel subindo de preço todo o dia, não temos como precisar o valor do frete, criticou.
MANIFESTAÇÃO PACÍFICA
No domingo, o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, enviou um pedido aos caminhoneiros do país para que as manifestações da categoria ocorram de forma pacífica e sem interrupção das rodovias brasileiras.
"Não precisamos fechar estradas, colocar fogo em pneus ou até mesmo pôr em risco o patrimônio de terceiros. Os manifestantes e entidades de bem e que querem um movimento pacifico não poderão pagar por qualquer tipo de agressão que ameace ou ponha em risco as posses dos brasileiros", disse.
Com informações de Caíque Verli