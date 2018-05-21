Caminhoneiros fazem protesto contra preço de combustível no ES

Caminhoneiros realizam uma manifestação na manhã desta segunda-feira (21) em diferentes pontos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Eles fecharam a BR 101 no quilômetro 204, em João Neiva, no Norte do Estado, e no final da manhã o trânsito foi interditado também no km 156 da BR 262 em Iconha. Nos dois pontos, no entanto, o trânsito já foi liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A manifestação é contra o aumento nos preços dos combustíveis. Protestos pelo mesmo motivo também acontecem em ao menos 17 Estados do país.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Norte do Estado os manifestantes atearam fogo em pneus.

Veja abaixo os pontos de protesto no Espírito Santo:

JOÃO NEIVA

Em João Neiva, segundo a concessionária Eco101, os manifestantes bloquearam passagens de caminhões e carretas. Demais veículos seguiam por um desvio no local, nos dois sentidos. O trânsito foi liberado por volta de 11 horas.

IBATIBA

A manifestação em Ibatiba é a única relatada pela PRF na 262 no trecho que corta o Espírito Santo. O trânsito já foi liberado na via. A interdição da via aconteceu no km 156 e apenas automóveis, ônibus, veículos de emergência e de produto perecível eram autorizados a passar pela região.

Em Iconha a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz a liberação da via Crédito: Pedro Costa

VIANA

Em Viana, foram mais de cinquenta caminhoneiros, de acordo com a PRF. O trânsito ficou interditado no quilômetro 302 e no km 304, em uma faixa no sentido Vitória, mas depois foi liberado. Um grupo de motoristas ficou no acostamento da via posteriormente.

Os caminhoneiros estão desistindo de trabalhar porque não têm mais condição. Tivemos até cinco aumentos no valor do combustível em uma semana. Está difícil para todo mundo, justificou um dos participantes, Bira Nobre.

Um caminhão dos Correios chegou a ser impedido de passar pelos manifestantes. Alguns motoristas estavam mais exaltados, com pedaços de madeira nas mãos. Pedimos para ele (motorista) voltar, usamos o bom senso, disse Bira. Assista ao vídeo abaixo:

A PRF conversou com os manifestantes e pediu para que ninguém impedisse o trânsito no local. Os motoristas fizeram um acordo e vão se manifestar apenas no acostamento, sem interromper o tráfego. Com a presença da polícia, os motoristas estão parando outros caminhoneiros apenas para tentar convencê-los a parar.

LINHARES

Em Linhares, também no Norte do Espírito Santo, há protesto no km 136, segundo a PRF. No local, no entanto, não foi registrado trânsito lento, segundo a corporação.

ITAPEMIRIM

Aproximadamente 20 motoristas se concentraram no km 414 da Br 101 em Itapemirim, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Safra. O tráfego de veículos segue normal na via e não existe a previsão de interdição no local.

De acordo com a PRF, o protesto pacífico começou por volta das 10h. O presidente Estadual da Federação dos Transportes, Edicarlos Gelain, mais conhecido como Gaúcho explicou que o objetivo do protesto é convidar os motoristas de veículos de carga a paralisarem. Os caminhoneiros já estão aderindo e indo para os postos ou para casa. O movimento está calmo, ordeiro e sem problemas. Estamos conscientizando que não precisa fazer baderna, diss

ICONHA

No município de Iconha, o trânsito também foi interditado no km 375, porém foi liberado posteriormente. Segundo informações da PRF, os manifestantes deixavam passar apenas automóveis, ônibus e veículos de emergência.

REIVINDICAÇÃO

O protesto é nacional e acontece em vários pontos pelo país e foi convocado pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA). A decisão foi tomada após a entidade esperar por uma resposta do governo federal, que até o momento não deu qualquer resposta em relação aos pleitos feitos pela categoria, disse a organização por meio de nota.

A principal reivindicação é a retirada dos encargos tributários sobre o óleo diesel. A confederação protocolou ofício na Presidência da República e na Casa Civil pedindo que o governo zere a carga tributária sobre operações com óleo diesel e também a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a receita da venda interna de óleo diesel a ser usado pelo transportador autônomo de cargas.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, disse que o setor capixaba está acompanhando a articulação para a realização da greve. Ele explica que a entidade, diante da instabilidade nos preços do diesel, é favorável as reivindicações da categoria, pois nem mesmo no auge da hiperinflação dos anos 1980 o setor foi tão impactado.

Estamos numa situação de incerteza. Com o diesel subindo de preço todo o dia, não temos como precisar o valor do frete, criticou.

MANIFESTAÇÃO PACÍFICA

No domingo, o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, enviou um pedido aos caminhoneiros do país para que as manifestações da categoria ocorram de forma pacífica e sem interrupção das rodovias brasileiras.

"Não precisamos fechar estradas, colocar fogo em pneus ou até mesmo pôr em risco o patrimônio de terceiros. Os manifestantes e entidades de bem e que querem um movimento pacifico não poderão pagar por qualquer tipo de agressão que ameace ou ponha em risco as posses dos brasileiros", disse.