Caminhoneiros começam a deixar ponto de bloqueio na BR 101 em Viana

Caminhoneiros que estão concentrados em um ponto de bloqueio na BR 101, em Viana, aceitaram, no início da noite desta quarta-feira (30), liberar os motoristas de carga que desejam seguir viagem. A decisão foi dada após diálogo com a PRF, que esteve no local como parte da Operação Rota Segura uma ação conjunta da PRF e PM para liberar a passagem de caminhões de cargas em pontos de bloqueio em rodovias de Norte a Sul do Espírito Santo.
Alguns manifestantes já saíram do local e outros vão permanecer para seguirem viagem na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a PRF, em comparação ao início do movimento no dia 21 de maio a manifestação teve uma grande redução no número de caminhoneiros na noite desta quarta.
AMEAÇAS
Na manhã desta quarta, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, em entrevista à Rádio CBN Vitória, denunciou que diversos caminhoneiros que pretendiam seguir viagem pelas rodovias do Estado vinham recebendo ameaças de colegas que participam da paralisação.
"As denúncias de ameaças procedem. Eles têm em primeira mão uma garantia de tráfego, como já houve com o depoimento de um caminhoneiro com uma carga de mamão. Ele não arrisca continuar porque aqui, de certa forma, ele estava em casa. E se chegasse na frente ele fosse impedido, ele ficaria em situação delicada. Não tinha essa garantia de ter fluxo até o final da linha, como os caras que iam buscar ração no Mato Grosso. Não está havendo uniformidade de procedimento", afirmou.