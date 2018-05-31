Caminhoneiros começam a deixar ponto de bloqueio na BR 101 em Viana

Polícia Federal e Militar atuam na liberação de caminhoneiros que querem deixar ato Crédito: Tatiane Braga

Caminhoneiros que estão concentrados em um ponto de bloqueio na BR 101, em Viana, aceitaram, no início da noite desta quarta-feira (30), liberar os motoristas de carga que desejam seguir viagem. A decisão foi dada após diálogo com a PRF, que esteve no local como parte da Operação Rota Segura  uma ação conjunta da PRF e PM para liberar a passagem de caminhões de cargas em pontos de bloqueio em rodovias de Norte a Sul do Espírito Santo.

Alguns manifestantes já saíram do local e outros vão permanecer para seguirem viagem na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a PRF, em comparação ao início do movimento  no dia 21 de maio  a manifestação teve uma grande redução no número de caminhoneiros na noite desta quarta.

AMEAÇAS

Na manhã desta quarta, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, em entrevista à Rádio CBN Vitória, denunciou que diversos caminhoneiros que pretendiam seguir viagem pelas rodovias do Estado vinham recebendo ameaças de colegas que participam da paralisação.