Caminhoneiro que pediu chuva: "Minha fé era tão grande que eu chorava"

Luciano Dalmásio levava uma carga de pneus para o Maranhão quando o motor do caminhão começou a pegar fogo no meio da estrada; ele orou por chuva e ela veio

Com informações da TV Gazeta

Publicado em 23 de julho de 2019 às 18:09

 - Atualizado há 6 anos

Luciano Dalmásio pede em oração para que Deus mande chuva e apaga fogo que queima seu caminhão Crédito: Internauta

De volta ao Espírito Santo, são e salvo e com a carga de pneus que transportava no baú do caminhão intacta, mesmo depois de ver o veículo pegar fogo durante uma viagem ao Maranhão, o caminhoneiro Luciano Dalmásio, de 45 anos, não para de agradecer. Agradece ao Deus, que ele tanto invocou no momento de aflição, enquanto a cabine do caminhão queimava, no meio da estrada, no último dia (17), como ficou registrado em vídeo que viralizou na internet.

Luciano que é de Piúma, levava uma carga de pneus para o estado maranhense quando, entre os municípios de Caxias e Codó, percebeu que estava subindo uma fumaça da parte de baixo do motor do caminhão. O capixaba só conseguiu sair do veículo a tempo de não se ferir, sem salvar nada. Foi quando ele, em oração, clamou por chuva. E após alguns minutos a chuva veio e conteve o fogo, não deixando que ele atingisse a parte de trás do veículo. 

Tive que ajoelhar no chão, em um sol de 40ºC, e pedir a Deus que Ele mandasse chuva. Minha fé foi tão grande que eu chorava, eu pedia e formou uma nuvem escura em volta do caminhão. Para quem viu os vídeos, não pegou fogo nos matos. Eu acho que ali foi meu pedido a Deus. Minha fé que eu acredito

O vídeo do pedido desesperador de Luciano caiu nas redes sociais e comoveu muita gente. Apesar do susto, ele garante que não vai largar a profissão de caminhoneiro, que ele já atua há 20 anos. 

"Eu só tenho a agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e à minha fé. E e vou voltar para a estrada, é o que eu sei fazer. E é de onde eu tiro o sustento da minha família. E quem não acredita, pode acreditar. E pra quem não tem fé, passa a ter, porque a fé é muito importante na nossa vida. Daqui em diante o caminhão tem seguro. O caminhão já está vindo, de São Luís, do Maranhão".

A previsão é que o caminhão retorne nesta terça-feira (23) ao Espírito Santo. Luciano acredita que precisará de uns três meses para que  sua ferramenta de trabalho seja reparada para que ele volte a atuar como caminhoneiro. 

