Caminhoneiro contou à família que médica estava assustada e com fome

Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu nesta terça-feira (03), em Viana Crédito: Reprodução/Facebook

A família da médica cardiologista Jaqueline Colodetti, desaparecida há seis dias, obteve novas informações na madrugada desta segunda-feira (09). Um caminhoneiro, que afirma ter dado carona do município de Planalto, na Bahia, até Poções, relatou à família que a médica estava assustada, desorientada e com fome.

A informação do trajeto foi recebida de maneira esperançosa para a família, segundo a sobrinha Raíza Colodetti. "Foi a informação mais concreta que tivemos. Fez a nossa esperança aumentar. Ele disse que ela estava desorientada e abatida". De acordo com Raíza, o caminhoneiro teria, inclusive, pagado um lanche para a médica.

RELEMBRE O CASO

Segundo uma cunhada da médica, Jaqueline trabalhou até 12h30 da última terça-feira (03) em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. A irmã da médica, Vera Lúcia, lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."

Vera lembrou que a irmã foi uma das fundadoras do movimento "Mãe que oram pelos filhos" da Igreja Católica. "É uma pessoa muito comprometida com tudo e com todos." As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.

AJUDE

Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato pelos telefones (27) 99989-3396, (27) 98802-6205 e/ou (27) 99909-1524 ou com o Disque-Denúncia no 181.