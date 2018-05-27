Caminhões-tanque com querosene chegam ao Aeroporto de Vitória Crédito: Sesp/Divulgação

O Aeroporto de Vitória recebeu dois caminhões-tanque com querosene na noite deste sábado (26). O combustível chegou após uma operação da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros, que permitiu a chegada da carga. O querosene será usado para abastecer os aviões e restaurar a agenda de voos que saem do Espírito Santo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os veículos foram escoltados do estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Participaram desta operação 20 policiais, quatro bombeiros, e foram empregados o uso de quatro viaturas e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). O comboio chegou ao aeroporto de Vitória por volta das 23h deste sábado (26) e os voos no terminal capixaba estão normalizados.

Também estão sendo escoltados caminhões-tanque com combustíveis que chegam aos postos e que servem à população. As operações de escolta foram finalizadas no final da noite deste sábado e foram detonadas no início deste domingo (27), a fim de restabelecer o abastecimento dos postos.

BALANÇO

Segundo a Sesp, até as 18h deste sábado (26), 193 caminhões com cargas vivas, alimentos, combustíveis, remédios, gás (hospitalar e de cozinha), entre outros produtos para a garantia dos serviços essenciais. Nesses casos, não foi necessário o uso da força.

Vamos garantir os produtos essenciais e os serviços essenciais à população, disse o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues.

O Governo do Estado ressalta que todo o patrulhamento da PM está normalizado, assim como todo os serviços da Polícia Civil e dos Bombeiros. Também estão sem prejuízos o transporte público e as prestações das atividades da Saúde.