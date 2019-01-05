Cariacica

Caminhão puxa fios e derruba postes em Campo Grande

Acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (5). Motorista chegou a parar, mas fugiu em seguida

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 20:29

Publicado em 

05 jan 2019 às 20:29
Postes ficaram caídos na avenida após caminhão puxar fios Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta
Um caminhão derrubou dois postes ao arrastar e puxar fios de energia e cabos de telefonia, em Campo Grande, Cariacica. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (5).
Os postes ficaram caídos e muitos fios espalhados no chão. Pelo menos dois postes foram arrancados e outros dois acabaram tortos.
Testemunhas contaram que o motorista chegou a parar, mas fugiu. O acidente aconteceu por volta de meio dia, próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica.
Segundo a EDP, 25 clientes ficaram sem energia na região. À tarde, equipes de duas empresas de telefonia trabalhavam para restabelecer os serviços na região.

