Caminhão puxa fios e derruba postes em Campo Grande

Um caminhão derrubou dois postes ao arrastar e puxar fios de energia e cabos de telefonia, em Campo Grande, Cariacica. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (5).
Os postes ficaram caídos e muitos fios espalhados no chão. Pelo menos dois postes foram arrancados e outros dois acabaram tortos.
Testemunhas contaram que o motorista chegou a parar, mas fugiu. O acidente aconteceu por volta de meio dia, próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica.
Segundo a EDP, 25 clientes ficaram sem energia na região. À tarde, equipes de duas empresas de telefonia trabalhavam para restabelecer os serviços na região.