Caminhão escapa de bloqueio na BR 262 e derruba ponte no ES

Um caminhão causou um acidente neste sábado (26) ao utilizar um desvio para fugir do bloqueio da BR 262, em Viana, na Grande Vitória. O veículo transportava hortigranjeiros e derrubou a ponte que fica no distrito de Biriricas, em Domingos Martins, e liga o município a Viana.
Segundo a moradora Margareth Machado, que fez imagens do acidente, o caminhão teria passado pela estrada de terra para fugir do bloqueio na BR 262 e, com o peso do veículo, a ponte não resistiu. De acordo com a reportagem do G1/ES, não há informações sobre feridos.
A Prefeitura de Domingos Martins relatou que, na segunda-feira (28), vai começar a obra para a reconstrução da ponte.