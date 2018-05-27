Greve dos caminhoneiros

Caminhão escapa de bloqueio na BR 262 e derruba ponte no ES

Ponte deve começar a ser reconstruída apenas na segunda-feira

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 21:02
Caminhão foge de bloqueio na BR-262 e se envolve em acidente Crédito: Margareth Machado | VC no ESTV
Um caminhão causou um acidente neste sábado (26) ao utilizar um desvio para fugir do bloqueio da BR 262, em Viana, na Grande Vitória. O veículo transportava hortigranjeiros e derrubou a ponte que fica no distrito de Biriricas, em Domingos Martins, e liga o município a Viana. 
Segundo a moradora Margareth Machado, que fez imagens do acidente, o caminhão teria passado pela estrada de terra para fugir do bloqueio na BR 262 e, com o peso do veículo, a ponte não resistiu. De acordo com a reportagem do G1/ES, não há informações sobre feridos.
A Prefeitura de Domingos Martins relatou que, na segunda-feira (28), vai começar a obra para a reconstrução da ponte.

