Caminhão "entra" em Transcol em colisão em Cariacica

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 13:51
- Atualizado há 6 anos
Um ônibus do Transcol se envolveu em um acidente com um caminhão e um carro na Rodovia Governador Henrique José Sette, no bairro Santana, em Cariacica. Segundo testemunhas, o caminhão perdeu o freio e acabou colidindo com o ônibus do Transcol.
De acordo com informações da Polícia Militar, o socorro das vítimas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o