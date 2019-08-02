Acidente

Caminhão "entra" em Transcol em colisão em Cariacica

O acidente aconteceu no bairro Santana, na Rodovia Governador Henrique José Sette, na manhã desta sexta

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 13:51 - Atualizado há 6 anos

Acidente envolvendo transcol, carreta e carro em cariacica Crédito: Internauta

Um ônibus do Transcol se envolveu em um acidente com um caminhão e um carro na Rodovia Governador Henrique José Sette, no bairro Santana, em Cariacica. Segundo testemunhas, o caminhão perdeu o freio e acabou colidindo com o ônibus do Transcol.

De acordo com informações da Polícia Militar, o socorro das vítimas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

