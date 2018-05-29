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Santo Antônio

Caminhão de gás de cozinha invade prédio e assusta família em Vitória

A moradora do prédio, Fernanda Almeida, contou que a família estava dentro de casa quando o caminhão, que estava descendo o morro, invadiu a parte de cima da residência

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 14:21
Uma família levou um susto após ter o prédio invadido por um caminhão que transportava gás de cozinha no bairro Santo Antônio, no Morro do Pinto, em Vitória, por volta de 10h30 desta terça-feira (29).
A moradora do prédio, Fernanda Almeida, contou que a família estava dentro de casa quando o caminhão, que estava descendo o morro, invadiu a parte de cima da residência. A família mora na parte de baixo.
Minha sogra estava sentada no sofá com minha bebê, na direção de onde o caminhão invadiu. Levamos muito susto. A filha de Fernanda sofre com uma doença rara e a história dela foi retratada em uma reportagem do Gazeta Online.
O marido de Fernanda, Eduardo Castelan, disse que estava na sala assistindo televisão, momentos antes do incidente. "Minha mãe estava lá fora e eu na sala vendo TV. Uns cinco minutos antes, chamei ela para entrar. Foi providência de Deus mesmo". 
Assim que a mãe de Eduardo entrou, eles ouviram o barulho e viram as coisas caindo. "Só deu tempo de correr para o fundo da casa. Depois viemos ver o estrago que tinha feito. Foi um susto enorme, minha esposa estava dormindo na hora e acordou com o barulho, que foi muito alto".
O morador contou que outros acidentes já aconteceram no local e que ele pediu por providências da prefeitura. Eduardo pediu para colocarem um trilho de trem na rua e evitar futuros incidentes, mas não obteve retorno.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Defesa Civil da Prefeitura de Vitória informa que não houve comprometimento estrutural do imóvel, já que somente o muro foi atingido. A área foi isolada até que os trabalhos de reconstrução do muro sejam iniciados.
POLÍCIA MILITAR 
A Polícia Militar informou que, de acordo com o boletim de ocorrência, na manhã desta terça-feira, um caminhão que transportava gás perdeu os freios na descida do morro e colidiu com o muro da residência. Sem condições de locomoção, o veículo aguarda pelo guincho. Ninguém ficou ferido. 
Com informações de Kaique Dias
Caminhão de gás de cozinha invade prédio e assusta família em Vitória

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