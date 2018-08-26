Caminhão-cegonha pega fogo na BR 101, próximo a João Neiva

Uma carreta pegou fogo na tarde deste domingo (26) na BR 101, km 201 sentido sul, próximo a João Neiva. O veículo sofreu uma pane e o motorista parou no acostamento da rodovia. O trânsito segue normal no trecho.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, um carro-pipa foi enviado ao local para auxiliar no combate ao fogo. A Eco101 informa informa que incêndio foi causado provavelmente por alguma pane no caminhão. O incêndio já foi controlado e ninguém se feriu durante o ocorrido.