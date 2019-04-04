Caminhão bate em poste e mais de 90 casas ficam sem energia em Vitória

Um total de 94 casas estão sem energia elétrica após um caminhão colidir contra um poste na Avenida Alexandre Buaiz, em Vitória, por volta das 14h45 desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu próximo ao Porto de Vitória e não há informações sobre feridos.
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Segundo a Guarda Municipal, a batida afeta também o fluxo de veículos na Segunda Ponte e Cinco Pontes e o trânsito segue lento no sentido Centro.
Acionada pela reportagem, a EDP Escelsa informou que uma equipe já está a caminho do local para refazer os reparos e, por questões de segurança, a energia das residências do entorno está interrompida. A empresa informou, ainda, que a distribuição de energia voltará ao normal após a finalização dos serviços.