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Sem luz

Caminhão bate em poste e mais de 90 casas ficam sem energia em Vitória

O acidente afeta também o fluxo de veículos na Segunda Ponte e Cinco Pontes; trânsito segue lento no sentido Centro

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 18:46

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

04 abr 2019 às 18:46
Caminhão colide com poste na Avenida Alexandre Buaiz, em Vitória Crédito: Lucas Lyra
Um total de 94 casas estão sem energia elétrica após um caminhão colidir contra um poste na Avenida Alexandre Buaiz, em Vitória, por volta das 14h45 desta quinta-feira (4). O acidente aconteceu próximo ao Porto de Vitória e não há informações sobre feridos.
VEJA VÍDEO
Segundo a Guarda Municipal, a batida afeta também o fluxo de veículos na Segunda Ponte e Cinco Pontes e o trânsito segue lento no sentido Centro.
> Guarda diz que carreta estava acima do peso permitido no Centro
Acionada pela reportagem, a EDP Escelsa informou que uma equipe já está a caminho do local para refazer os reparos e, por questões de segurança, a energia das residências do entorno está interrompida. A empresa informou, ainda, que a distribuição de energia voltará ao normal após a finalização dos serviços.

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