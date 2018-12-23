Reta da Penha

Caminhão arrasta fios na Reta da Penha

O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (23) na altura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); ninguém ficou ferido

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 15:25

Redação de A Gazeta

Escada cai de caminhonete na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Um caminhão guincho que transportava dois veículos causou um acidente no início da tarde deste domingo (23) na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Uma escada que estava em cima do veículo agarrou nos fios de um semáforo, derrubando os cabos. O acidente aconteceu na altura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). A escada ficou caída no meio da pista.
A Guarda Municipal de Vitória auxilia no trânsito no local, que ficou um pouco engarrafado sentido Centro de Vitória. A equipe de manutenção foi acionada para resolver o problema. No momento do acidente, nenhum veículo estava atrás do caminhão guincho; ninguém ficou ferido.
