Câmera flagra roubo de carro à luz do dia no Centro de Vitória

Um carro foi roubado no início da tarde desta quarta-feira (17) na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Um internauta, que não quis se identificar, trabalha na região e flagrou o dono do veículo pedindo por socorro.
De acordo com a testemunha, dois criminosos teriam esperado o motorista sair do veículo, abriram o carro e saíram em direção à Reta da Penha. "Um deles foi atrás do condutor do veículo e o outro ficou para abrir o porta-malas. Em menos de 30 segundos ele conseguiu abrir e chamou o outro, que esperava na esquina e vigiava o motorista", contou.
INSEGURANÇA NA REGIÃO
O internauta, que faz parte de um grupo de lojistas que trabalha na região, contou que os comerciantes se juntaram em um grupo no WhatsApp cuja utilidade é alertar uns aos outros sobre ocorrências criminosas.
"Acredito que os assaltantes tinham a intenção de roubar as mercadorias. Nós, do grupo de comerciantes local procuramos alertar uns aos outros sobre tudo que acontece aqui no Centro. É questão de segurança", revelou.
Por volta das 17h30, o veículo foi encontrado abandonado no bairro Grande Vitória.