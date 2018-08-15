Camelôs ateiam fogo em pneus e bloqueiam avenida na Serra

Um grupo com cerca de 50 camelôs interditou totalmente o trânsito a Avenida Central, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, no final da manhã desta quarta-feira (15). O protesto, com fogo em pneus, começou por volta de 11h30 e acabou por volta de 12h35.
Os camelôs querem continuar trabalhando nas ruas, e não no camelódromo que foi construído pela Prefeitura da Serra. A Polícia Militar acompanhou a movimentação.
No mês passado, em uma reportagem da Rádio CBN, os camelôs reclamaram da falta de segurança e de clientes no local.
Em março, o Gazeta Online também noticiou a respeitos de problemas enfrentados no camelódromo. Na ocasião, o local ficou completamente alagado por causa de uma forte chuva. Além de apresentar outras complicações por causa do tempo.