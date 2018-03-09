Camelódromo fica completamente alagado na Serra

Camelódromo alagado na Serra Crédito: Reprodução

O comerciante Isley Gonçalves Barbosa, de 32 anos, trabalha no local e alegou que o camelódromo apresenta diversos problemas por causa do tempo. Quando está ensolarado faz tanto calor que as pessoas chegam a passar mal, e quando chove o local alaga.

Isley contou que um colega de trabalho, já idoso, chegou a passar mal duas vezes por causa do calor. Ontem, em decorrência da chuva, os comerciantes tiveram prejuízo ao perder as mercadorias.

Eu perdi quase 4 mil reais em mercadorias. Um colega aqui perdeu uns 5 mil em roupas que molharam e mofaram.

O comerciante também ressaltou que desde a inauguração do camelódromo eles estão largados as traças. A placa de identificação do local chegou há 10 dias, depois de muita insistência.

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O OUTRO LADO

A Prefeitura Municipal da Serra informou que a empresa responsável pela construção do espaço de comércio popular já foi ao local para fazer os reparos, em função da forte chuva na região.