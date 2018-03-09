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Em Laranjeiras

Camelódromo fica completamente alagado na Serra

Chuva forte assustou moradores do município nesta quinta-feira (08)

Publicado em 09 de Março de 2018 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 15:01
Camelódromo alagado na Serra Crédito: Reprodução
O camelódromo de Laranjeiras, na Serra, que foi inaugurado no final do ano passado, ficou completamente alagado na tarde desta quinta-feira (8) devido as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo.
O comerciante Isley Gonçalves Barbosa, de 32 anos, trabalha no local e alegou que o camelódromo apresenta diversos problemas por causa do tempo. Quando está ensolarado faz tanto calor que as pessoas chegam a passar mal, e quando chove o local alaga.
Isley contou que um colega de trabalho, já idoso, chegou a passar mal duas vezes por causa do calor. Ontem, em decorrência da chuva, os comerciantes tiveram prejuízo ao perder as mercadorias.
Eu perdi quase 4 mil reais em mercadorias. Um colega aqui perdeu uns 5 mil em roupas que molharam e mofaram.
O comerciante também ressaltou que desde a inauguração do camelódromo eles estão largados as traças. A placa de identificação do local chegou há 10 dias, depois de muita insistência.
VEJA VÍDEO
O OUTRO LADO
A Prefeitura Municipal da Serra informou que a empresa responsável pela construção do espaço de comércio popular já foi ao local para fazer os reparos, em função da forte chuva na região.
A prefeitura ainda ressaltou que os comerciantes são responsáveis pela guarda e armazenamento dos produtos.

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