Calorão vai continuar no Espírito Santo

Relógio da Avenida Beira-Mar, em Vitória, registra 41ºC no início da tarde desta segunda Crédito: Bernardo Coutinho

Que o calor no Espírito Santo esses dias está de rachar não é novidade. Mas qual é a explicação para isso? Ao contrário do que dizem os memes na internet não tem um sol para cada pessoa – apesar de parecer. Segundo meteorologistas, a combinação de altas temperaturas e muita umidade do ar faz com que a sensação térmica ultrapasse em muito o número marcado pelos termômetros. E a previsão é de que o calorão continue no Estado.

Além da temperatura e da umidade, uma massa de ar quente estacionou sobre o Estado, impedindo a entrada de ar mais frio. Essa massa deixa a atmosfera mais aquecida e nem o vento típico da Capital dá aquela refrescada porque, segundo Marlene Leal, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ele vem do mar, jogando mais umidade no continente.

“A sensação térmica é uma combinação de temperatura e umidade relativa do ar. Como na Grande Vitória a umidade estava a 64% numa de temperatura de 37°C, essa percepção de calor fica em torno de 50°C e 51°C, como foi o caso do último domingo. O vento típico desta região não ajuda a refrescar porque é vento sudeste, vindo do mar. Ele leva umidade, deixando o vapor mais quente. O ideal seria vento norte ou nordeste, que são mais secos”, detalha Marlene.

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Já Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, destaca que Vitória registrou a maior temperatura neste domingo, quando o termômetros marcaram 37,7°C e a sensação térmica chegou a 51°C. Nesta segunda (25) foi registrado o segundo maior número, quando, ao meio-dia, a temperatura atingiu 37,6°C, com a sensação térmica chegando a 46°C.

SEMANA ABAFADA

Para essa semana prepare o protetor solar e beba bastante água porque a notícia é que o sol e o calorão vão continuar. Segundo Josélia, a semana deve seguir bastante abafada, com previsão de pancadas de chuva - acompanhada por raios - a partir de amanhã. Uma frente fria até começa a se aproximar, mas sem muita força, por isso, afirma Josélia, não deve fazer grande diferença.

“Mesmo com previsão de pancadas de chuva e uma ligeira queda de temperatura a sensação térmica permanece nos 40°C”, alerta a especialista.

ÁGUAS DE MARÇO

De uma forma geral, o mês de março – que fecha o verão e começa na sexta-feira – tende a ser mais chuvoso. Mas os metereologistas ainda não conseguem apontar se isso irá se concretizar esse ano. Marlene Leal acredita na tendência chuvosa, mas destaca que ainda não há detalhes sobre a previsão para março.

DIAS MAIS QUENTES DESDE 2016

O calor que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias fez com que Vitória registrasse os dias mais quentes desde 2016, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Os termômetros na capital atingiram os 37,7 °C, no domingo.

Em Cachoeiro de Itapemirim a temperatura ontem chegou a 39,7°C com sensação de 46°C. Em Alegre, os termômetros marcaram 38,4°C, e o índice de calor foi de 40°C.

Em fevereiro de 2016, o Espírito Santo registrou a mesma onda de calor. Na ocasião, a média das temperaturas máximas ao longo do mês foi de 34,3°C. Este ano, até ontem, a média das máximas em fevereiro de 2019 estava em 34°C.

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