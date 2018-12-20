Calor deve diminuir 5°C até o Natal e há chance de chuva no feriado

Chegada de frente fria é esperada para os próximos dias Crédito: Vitor Jubini | GZ

Climatempo diz que a circulação de ventos em altos níveis pelo Brasil inibe a formação de nuvens carregadas sobre o Espírito Santo. O ar também deve ser seco e quente em todas as regiões, sem expectativa de chuva. Os últimos dias da primavera têm sido de muito sol e calor e o primeiro final de semana do verão não deve ser diferente. A previsão dodiz que a circulação de ventos em altos níveis pelo Brasil inibe a formação de nuvens carregadas sobre o Espírito Santo. O ar também deve ser seco e quente em todas as regiões, sem expectativa de chuva.

Os termômetros podem passar facilmente dos 33°C e não dá para descartar a possibilidade de recorde de calor no ES. Nesta sexta-feira (21), último dia da primavera, o ar continua quente e seco, a nebulosidade é baixa e o sol mais forte nas primeiras horas do dia.

O verão começa às 20h23, no horário de Brasília. Em Vitória, a máxima pode chegar aos 36°C e a temperatura mínima esperada é de 23°C.

PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DO VERÃO

Durante o sábado (22), algumas áreas no interior do ES podem ter algumas pancadas de chuva no período da tarde por conta do aumento da umidade e do forte calor somados à chegada de uma frente fria, que se espalha pelo Sudeste, e pode trazer áreas de instabilidade.

Mas o sol ainda vai aparecer forte durante todo o dia e o calor deve ser intenso, inclusive na Capital e em todo litoral capixaba. Temperatura máxima esperada de 36°C e mínima de 23°C.

No domingo (23), a frente fria que chegou sábado vai trazer algumas nuvens para o ES, que poderão causar pancadas de chuva forte acompanhadas de raios, também no período da tarde e o calor deve diminuir. Durante o dia, a máxima esperada ainda é de 36°C.

NATAL

Dia 24, véspera de Natal, a frente fria continua atuando sobre o Espírito Santo, e as pancadas de chuva podem ocorrer durante o dia. A umidade alta e o vento soprado do litoral favorece o crescimento da formação das nuvens carregadas. O calor começa a diminuir e a temperatura máxima esperada é de 31°C e mínima de 23°C.

E na terça-feira (25), Natal, o tempo será ainda mais instável, com possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia. A temperatura máxima esperada cai mais, e pode atingir os 30°C, enquanto a mínima pode chegar aos 23°.

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