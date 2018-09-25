Calor da primavera 'assusta' capixabas, mas tempo deve mudar

"Primaverão" tem feito a alegria de quem quer aproveitar a praia Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

(Inmet). Será que tem um verão na primavera capixaba? Desde domingo (23), primeiro dia da nova estação, os moradores do Espírito Santo já sentiram o aumento da temperatura com o fim do inverno. Após dias de calor, a previsão é de que o tempo mude a partir de sábado (29), como afirma o Instituto Nacional de Meteorologia

Para saber mais sobre como será o decorrer desse período, o Inmet explicou sobre as variações de temperatura e as previsões para o tempo até dia 21 de dezembro, quando, aí sim, o verão dá as caras. Primeiro, o Inmet explica que a primavera é uma estação de transição, com temperaturas médias que deverão subir gradativamente e que o regime de chuvas também muda nos próximos três meses.

Tecnicamente, saímos da estação menos chuvosa e mais seca, o inverno, para uma um pouco mais chuvosa e úmida devido a zonas de convergência da região da Amazônia em direção ao Sudeste. A combinação dessas zonas de convergência devem atingir o Espírito Santo trazendo chuvas nos fins de tarde e à noite.

VITÓRIA

O prognóstico do Inmet para a primavera 2018 em Vitória é de que novembro seja o mês mais chuvoso do próximo trimestre. A temperatura média da máxima esperada é de 28°C, a base mínima é de 21°C a 22°C e o total acumulado de chuva poderá variar de 400 a 600 milímetros.

Entretanto, vale ressaltar que esses valores são de média, e existe possibilidade de superarem as temperaturas do ano passado.

"EL NIÑO"

fenômeno El Niño aconteça. Esse acontecimento traz irregularidades no regime de chuva e temperatura para a região Sudeste, em que o Espírito Santo está. De acordo com o Inmet, há 60% de possibilidade de que oaconteça. Esse acontecimento traz irregularidades no regime de chuva e temperatura para a região Sudeste, em que o Espírito Santo está.

PRÓXIMOS DIAS

Para os próximos dias, o Inmet afirma que haverá mudanças a partir desta quarta-feira (26) à noite, por conta da chegada de um sistema vindo da região Sul que aumenta a nebulosidade e, a partir de sábado (29), poderá causar chuvas isoladas e queda de temperatura.

MÍNIMAS E MÁXIMAS

O Inmet divulgou, ainda, os locais do ES que terão, na primavera, temperaturas extremas e também possibilidade de ventos e chuvas fortes.

A temperatura mínima poderá ser registrada em Venda Nova do Imigrante, já nesta quarta-feira (26), com 9,8°C e, dia 20 de novembro, Santa Teresa pode registrar 18,7°C.

TEMPERATURA DE 40,5°C

A temperatura mais alta deve ser registrada em Boa Esperança, com previsão de 40,5°C para o dia 29 de outubro.

A chuva mais volumosa poderá acontecer em Alfredo Chaves, com previsão de 144,6 milímetros para o dia 29 de novembro e a ventania mais forte, com 72 km/h poderá atingir o município de Alegre.