Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Verão 2019

Caixas de som dominam areia da praia na Grande Vitória

Tem equipamento de vários tamanhos e para todos os gostos, mas quem usa garante paz

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 23:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 23:32
Bebida gelada, música tocando nas caixas de som, amigos reunidos Essa combinação é fácil encontrar nas areias das praias da Grande Vitória. De uns anos para cá, virou hábito que os praieiros levem sua própria caixa de som para escutar música, fazendo com que a praia vire quase uma boate. E tem caixa para todos os gostos e tamanho: desde as pequenas até as maiores, com volume mais alto. A lista de músicas varia, mas funk, pagode e sertanejo têm lugar cativo.
> Ideias para ganhar dinheiro no verão
Os adeptos das caixas de som garantem que a curtição acontece na paz, sem atrapalhar quem está na barraca ao lado  estejam eles com caixa de som também, ou não. Nesta terça-feira (25), a vendedora Marley Ferreira de Paula esteve na badalada praia de Beverly Hills, em Itapoã, Vila Velha, e como faz durante todo o verão, levou sua caixa de som, que é uma das grandes, diga-se de passagem.
Quando chegamos, tinha umas pessoas perto da gente ouvindo música. Conversei com eles e combinamos de deixar só a minha, que é maior, tocando para os dois grupos, explica a vendedora que foi à praia junto com outros amigos.
Os amigos Rafael Matos, Peter Grossmann e Marcelo Pinheiro ouvem música na caixa de som. O hábito já dura dois anos. "Comecei com uma menor, depois comprei essa maior. A boa é curtir a praia ouvindo música", diz Peter Crédito: Beatriz Marcarini
Os amigos Peter Grossmann, Marcelo Pinheiro e Rafael Matos também vão para a praia com caixa de som. O dono do equipamento é Peter, que lembra ter comprado uma caixa menor e hoje já leva uma mais potente. Ele, assim como Marley, garante que não rola mal-estar com os vizinhos de guarda-sol. A caixa tem som direcionado, então não vai muito longe e, mesmo assim, a gente ainda conversa com a pessoa que está do lado, vai combinando, relata.
Até petiscos
Para dar ainda mais o ar de reunião entre amigos, os praieiros ainda levam caixas térmicas com bebidas geladas, além de petiscos. Com tudo isso, eles só vão embora junto com o sol.
> Roteiro para curtir o verão capixaba dia e noite
A gente traz tudo! Várias bebidas, petiscos, salgadinhos, nossas cadeiras e guarda-sol. Sempre estamos com muitos amigos e passamos o dia na praia. Teve dia de sairmos às 20h, lembra Marley.
Evandro Gonçalves, Marcos Miranda, Sheylanny Rangel, Katy Bausen, Rosi Arruda e Marley Ferreira passam o dia todo na praia. "A gente traz tudo: desde caixa de som até bebidas e petiscos", conta Marley, dona do alto-falante Crédito: Beatriz Marcarini
Já Peter fala que a caixa de som acaba fazendo com que o grupo vire ponto de encontro dos colegas. O legal é sentar na sombra, curtir o som e sempre chega algum conhecido também, que senta para bater papo. Há dois anos trago o som pra praia e nunca tive problemas, finaliza.
SOM ALTO PROIBIDO NO INTERIOR
No Norte do Estado, prefeituras proibiram o som alto dos carros. Em Linhares, por exemplo, o secretário municipal de cultura, turismo, esporte e lazer, Ivan Salvador Filho, informou que por solicitação da população, a gestão municipal determinou a proibição do som alto dos veículos tanto em via pública como em local reservado.
> Surfe, sup e muito mais: esportes no mar são a onda certa no verão
O barulho muito alto dos carros estava atrapalhando a comunidade e afastando os turistas dos balneários, informou.
> Multas de até R$ 12 mil por som alto e festas clandestinas
Já na entrada das praias, a prefeitura afirmou que os agentes da Guarda Civil municipal farão uma ação educativa com entrega de panfletos orientando sobre poluição sonora. Os carros flagrados com som acima de 70 decibéis poderão ser multados em valores que variam de R$ 1,5 mil a R$ 7 mil. Além disso, o veículo pode ser apreendido.
Em Aracruz, de acordo com a prefeitura, som alto esta proibido em toda a extensão do litoral do município. A Secretaria municipal de Meio Ambiente disse que atua através de denúncias e faz a medição do som. Nas praias da Grande Vitória também é proibido carros com som alto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados