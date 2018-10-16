Cais das Artes: grupo de Casagrande diz que obra será entregue

Paulo Hartung e Renato Casagrande Crédito: Reprodução

Renato Casagrande (PSD), Álvaro Duboc, o governo Paulo Hartung (MDB) não deveria tentar publicar o edital novamente neste ano. Isso porque em um curto período de prazo para terminar a gestão do emedebista, o grupo do governador eleito avalia que a retomada do Cais das Artes deve ser uma decisão a ser tomada no próximo mandato. Para o coordenador do grupo de transição de), Álvaro Duboc, o governo) não deveria tentar publicar o edital novamente neste ano. Isso porque em um curto período de prazo para terminar a gestão do emedebista, o grupo do governador eleito avalia que a retomada dodeve ser uma decisão a ser tomada no próximo mandato.

E não é uma prioridade nossa o Cais das Artes. Ainda assim, ela será uma das obras que Casagrande irá entregar no mandato dele. Nós acreditamos que uma obra que é iniciada ela precisa ser terminada, senão é desperdício de dinheiro público, destaca, enfatizando: Existem prioridades que são mais importantes para a sociedade. O importante é concluir a obra e definir o uso desse aparelho cultural.

O coordenador completa que essa é uma obra que já recebeu um investimento significativo e que a atual gestão não conseguiu, em quatro anos, concluí-la. O que Casagrande tem dito é que não dá para uma obra com esse volume de dinheiro que já foi investido, simplesmente, ficar paralisada. Ela será concluída, mas dentro de uma avaliação de prioridades e dentro da capacidade de investimento que o Espírito Santo terá em 2019. Mas aí nós temos que estudar essa capacidade, pondera.