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Obra parada

Cais das Artes: grupo de Casagrande diz que obra será entregue

O coordenador da equipe de transição diz que a obra que já recebeu um investimento significativo e que a atual gestão de Hartung não conseguiu, em quatro anos, concluí-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 22:04

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 22:04

Paulo Hartung e Renato Casagrande Crédito: Reprodução
Para o coordenador do grupo de transição de Renato Casagrande (PSD), Álvaro Duboc, o governo Paulo Hartung (MDB) não deveria tentar publicar o edital novamente neste ano. Isso porque em um curto período de prazo para terminar a gestão do emedebista, o grupo do governador eleito avalia que a retomada do Cais das Artes deve ser uma decisão a ser tomada no próximo mandato.
E não é uma prioridade nossa o Cais das Artes. Ainda assim, ela será uma das obras que Casagrande irá entregar no mandato dele. Nós acreditamos que uma obra que é iniciada ela precisa ser terminada, senão é desperdício de dinheiro público, destaca, enfatizando: Existem prioridades que são mais importantes para a sociedade. O importante é concluir a obra e definir o uso desse aparelho cultural.
O coordenador completa que essa é uma obra que já recebeu um investimento significativo e que a atual gestão não conseguiu, em quatro anos, concluí-la. O que Casagrande tem dito é que não dá para uma obra com esse volume de dinheiro que já foi investido, simplesmente, ficar paralisada. Ela será concluída, mas dentro de uma avaliação de prioridades e dentro da capacidade de investimento que o Espírito Santo terá em 2019. Mas aí nós temos que estudar essa capacidade, pondera.
Álvaro adianta que nesta segunda-feira (15) será realizada a primeira reunião do grupo de transição de Casagrande com a equipe de Hartung. O encontro vai, a princípio, alinhar propostas e elaborar um cronograma de trabalho. Nós temos alguns assuntos previstos em pauta, mas não há um tema específico que iremos tratar. Ao final da reunião devemos já pedir, formalmente, o encaminhamento de alguns documentos e informações para nossa análise, exemplifica.

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