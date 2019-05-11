Cais das Artes: governo não garante conclusão de obra

O Cais das Artes pode não ser finalizado na atual gestão do governo do Estado. A informação foi dada durante coletiva de imprensa para divulgar o Planejamento Estratégico 2019-2022. Foram anunciados 223 projetos, mas não há garantias de que a obra parada na Enseada do Suá seja concluída.

“O Cais das Artes tem um problema jurídico que está sendo discutido. Vamos retomar a obra mas, se vamos conseguir finalizá-la, a gente ainda não sabe”, afirmou o governador Renato Casagrande.

No mês de abril, A GAZETA mostrou o abandono da obra. Inclusive uma escultura do artista Amilcar de Castro estimada em R$ 1 milhão foi encontrada no local no meio de entulhos.

O diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), Luiz Cesar Maretto Coura, informou na ocasião que pretende fazer um acordo com o consórcio que deixou as obras em 2015.

planejamento

O governo do Estado anunciou 223 projetos que deverão ser executados até o final da gestão. Eles estão distribuídos em nove eixos: infraestrutura; segurança; saúde; educação; inovação; desenvolvimento econômico; agricultura e meio ambiente; desenvolvimento social e direitos humanos; cultura, turismo, esporte e lazer.

Na coletiva, o governador anunciou as obras prioritárias, como o transporte aquaviário, implantação da quinta faixa reversível na Terceira Ponte, a conclusão do Portal do Príncipe (obra para organizar o trânsito na entrada sul de Vitória), além da conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva - essa última é a única com data para ser entregue, prometida para novembro deste ano.

“Nós vamos concluir todas as obras iniciadas e não queremos deixar nenhuma obra paralisada, a não ser que tenha algum problema na Justiça, mas todas as obras iniciadas nós vamos concluir”, disse Casagrande.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, informou que o próximo passo é fazer um cronograma de planejamento para as obras. “Iremos, agora, fazer o cronograma, que deve sair até junho ou julho”, disse.

Alguns dos principais projetos do governo

Infraestrutura

Portal do Príncipe

A obra para organizar o trânsito na entrada sul de Vitória foi paralisada diversas vezes e, agora, o governo do Estado está atualizando o projeto e o orçamento está sendo revisado. A licitação será lançada ainda neste ano. Novas vias serão abertas na região





Trevo de Carapina

Projeto está em fase de revisão. A previsão é que ela comece em 2020, depois que o Portal do Príncipe for concluído

Terceira Ponte

A instalação da 5ª faixa e da barreira de proteção estão em fase de estudo e não há prazo para as obras começarem.

Aquaviário

Está em fase de licenciamento ambiental. Ainda não há data para ser ativado.

Leitão da Silva

Conclusão das obras da avenida até novembro.

Transcol

Modernização do sistema, com implantação de Wi-Fi nos veículos e com renovação da frota com 600 ônibus com ar-condicionado. Haverá ainda o Bilhete Único.

EDUCAÇÃO

Escola em tempo integral

Implantação de mais 40 unidades até 2022.

Bolsas

Oferta de 5.600 bolsas do Nossa Bolsa e 2.000 vagas no Bolsa Sedu até 2022.

Pacto pela aprendizagem

Construção, reforma ou adequação de 50 Centros de Educação Infantil, e capacitação de 4 mil profissionais da educação infantil.

SAÚDE

Hospital Geral de Cariacica

Construção começa neste ano e deve ser concluída em 2022.

Reformas

Ampliação do Hospital São Lucas (blocos 4 e 5), em Vitória; construção do novo Hospital Roberto Silvares, em São Mateus; e reforma do Hospital Adauto de Atenção Clínica, em Cariacica.





SEGURANÇA

Estado Presente

Retomada do programa, de forma reestruturada.

BME

Reimplantação do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar, com construção de nova sede.

Centro Integrado

Construção do Centro Integrado de Polícia Técnico-Científica.

Sistema prisional

Ampliação da capacidade do sistema prisional, com a construção da Penitenciária de Vila Velha; conclusão da obra e reabertura do Instituto de Readaptação Social (IRS); Construção do Centro de Detenção Provisória (CDLP) de Linhares.

APAC

Conclusão da obra e reabertura da Associação de Assistência e Proteção ao Condenado (APAC) de Cachoeiro de Itapemirim e em São Mateus.

Tornozeleira eletrônica

Monitoramento eletrônico de até 3 mil presos.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Campo Digital

Disponibilidade da rede de internet nas comunidades rurais.

Energia Mais Produtiva

Implantação de 200 km de linhas de transmissão de energia trifásica em áreas rurais.

Reflorestar Plus

Monitoramento de 285 mil hectares de regeneração natural. Plantio de 10 mil hectares em áreas estratégicas e plantios de arranjos florestais produtivos.

Melhoria da Segurança hídrica e de Barragens

Implantação de 20 barragens em diversas regiões do Estado.

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Carlos Gomes

Reforma e reinauguração do Theatro Carlos Gomes, além da melhoria de outros espaços culturais com novos recursos e sinal de internet Wi-Fi gratuito