Cais das Artes: associação é contra uso de terrenos para estacionamento

Esqueleto de concreto do Cais das Artes está inacabado na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini - 15/10/2018

A Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) afirmou que é contra a utilização do espaço dos imóveis desapropriados para uso como estacionamento do Cais das Artes, em Vitória. Segundo a entidade, o local tem alto valor paisagístico e turístico "que poderia ter melhor uso".

oito imóveis foram desapropriados na Enseada do Suá, em Vitória, para a construção do estacionamento do Cais das Artes. Só com a compra das propriedades foram gastos R$ 13,4 milhões. Como nada foi feito no local desde 2010, uma das casas adquiridas acabou abrigando a Delegacia Especializada de Antissequestro, que foi interditada pela Defesa Civil Estadual por problemas estruturais. A estrutura é a única que falta ser demolida após as desapropriações. Como o Gazeta Online reportou nesta quinta-feira (14),Só com a compra das propriedades foram gastos R$ 13,4 milhões. Como nada foi feito no local desde 2010, uma das casas adquiridas acabou abrigando a Delegacia Especializada de Antissequestro, que foi interditada pela Defesa Civil Estadual por problemas estruturais. A estrutura é a única que falta ser demolida após as desapropriações.

A associação, por meio de nota, salientou que é favorável ao uso do espaço para fins culturais, mas questionou o projeto de arquitetura considerado "em desarmonia com as características urbanísticas daquela porção do bairro, que possui edificações mais baixas, e com a paisagem do local. Essa desarmonia não é uma observação apenas de moradores ou da associação da enseada do suá, mas de dezenas de arquitetos e urbanistas capixabas.", escreveu.

Ainda de acordo com a Amei-ES, não há um posicionamento oficial pela demolição do local. O assuntou foi colocado em discussão na última semana pela associação a pedido de vários moradores. Na ocasião, a associação informou que vai pedir a presentação do projeto, orçamento e cronograma, para depois prosseguir com as discussões.

Em julho, em entrevista a rádio CBN Vitória, o governador Paulo Hartung relatou que as obras do Cais das Artes, paradas desde 2015, seriam retomadas em dezembro deste ano. Haveria ainda um gasto de R$ 100 milhões a mais para a recuperação de equipamentos, pontos da estrutura e conclusão das obras. O valor, somado ao que já foi gasto, totalizaria R$ 229 milhões.