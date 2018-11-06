Cai número de ausentes no primeiro dia do Enem no ES

Quase 27 mil estudantes capixabas não compareceram ao primeiro dia de provas do, neste domingo (4). O número representa 24,1% do total de inscritos e é próximo da média nacional de ausentes, que ficou em 24,9%. Segundo o Ministério da Educação, a taxa de ausência deste ano é a menor em nove anos.

Até então a menor porcentagem de ausentes no Brasil foi registrada em 2011, quando 26,4% não fizeram as provas. De acordo com o ministro da Educação, Rossieli Soares, o número final de faltantes será divulgado no segundo dia do exame, 11 de novembro.

Para Soares, a redução das faltas se deve, entre outros motivos, pela mudança nas regras do exame. Os estudantes isentos que faltarem perderão a isenção no próximo Enem caso não justifiquem a ausência. Além disso, contribuiu o fato das provas serem realizadas em dois domingos e não mais em um sábado e um domingo. Importante termos esse resultado. Avançarmos na questão dos ausentes", diz Soares. Na avaliação dele, a logística funcionou e está funcionando maravilhosamente bem".