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24,1%

Cai número de ausentes no primeiro dia do Enem no ES

No ano anterior, 29,5% dos inscritos no Espírito Santo não haviam comparecido ao seu local de prova no primeiro dia do exame. Neste ano foram 24,1%

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 23:11
Movimentação de candidatos ao Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), em frente Universidade Nove de Julho (UNINOVE), localizado na rua Tagipuru, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo(04). Crédito: Eduardo Carmim/Agência O Dia
Quase 27 mil estudantes capixabas não compareceram ao primeiro dia de provas do Enem, neste domingo (4). O número representa 24,1% do total de inscritos e é próximo da média nacional de ausentes, que ficou em 24,9%. Segundo o Ministério da Educação, a taxa de ausência deste ano é a menor em nove anos.
No ano passado, 29,5% dos inscritos no Espírito Santo não compareceram ao local de prova no primeiro dia do exame. 
Até então a menor porcentagem de ausentes no Brasil foi registrada em 2011, quando 26,4% não fizeram as provas. De acordo com o ministro da Educação, Rossieli Soares, o número final de faltantes será divulgado no segundo dia do exame, 11 de novembro.
Para Soares, a redução das faltas se deve, entre outros motivos, pela mudança nas regras do exame. Os estudantes isentos que faltarem perderão a isenção no próximo Enem caso não justifiquem a ausência. Além disso, contribuiu o fato das provas serem realizadas em dois domingos e não mais em um sábado e um domingo. Importante termos esse resultado. Avançarmos na questão dos ausentes", diz Soares. Na avaliação dele, a logística funcionou e está funcionando maravilhosamente bem".
(Com informações da Agência Brasil)

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