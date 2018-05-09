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Chuva

Cachoeiro e Alfredo Chaves foram os locais onde mais choveu no ES

Boletim da Defesa Civil aponta que Cachoeiro foi o município onde mais choveu no Estado, com um acumulado de 124,9 milímetros em um período de 24 horas, seguido por Alfredo Chaves, com 117 milímetros

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 15:31
Ruas ficam alagadas em Cachoeiro Crédito: Reprodução / Internauta
Grandes volumes de chuva foram observados sobre o Espírito Santo nas últimas 24 horas. Segundo o Climatempo, para os padrões de maio, a quantidade de chuva foi bastante elevada. A média de chuva normal para o estado em maio não supera os 100 mm. Para Vitória, por exemplo, a média de chuva fica em torno de 74 mm.
Segundo o boletim divulgado no final da manhã desta quarta-feira (09) pela Defesa Civil Estadual, Cachoeiro de Itapemirim foi o município onde mais choveu no Estado, com um acumulado de 124,9 milímetros em um período de 24 horas, seguido por Alfredo Chaves, com 117 milímetros. Veja explicação sobre a medição de milímetros no final da matéria.
Quantidade de milímetros de chuva nas últimas 24 horas no ES Crédito: Divulgação/Defesa Civil
ÁREAS DE INSTABILIDADE
Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade que já estavam atuando sobre o Espírito Santo nos últimos dias e a recente passagem de uma frente fria pelo sul capixaba reforçou as condições para chuva.
A circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera também contribuiu o aumento da chuva. As nuvens mais carregadas começaram a se formar ontem e persistiram pela madrugada e começo da manhã desta quarta-feira.
Ainda de acordo com o Climatempo, com a mudança da circulação de ventos nesta quinta-feira, o fluxo de umidade marítima diminui sobre o Espírito Santo e as áreas de instabilidade enfraquecem. A nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer forte, inclusive na Grande Vitória. Mas a quinta-feira ainda amanhece úmida e várias áreas do estado, especialmente as regiões serranas e vales, podem ter muita névoa e céu nublado no começo da manhã.
Ainda há previsão de chuva para esta quinta-feira pelo litoral capixaba, mas principalmente na madruga e pela manhã. Mesmo assim, a chuva que ocorrer será fraca e de curta duração. A temperatura sobe em relação a hoje em todo o estado.
COMO ENTENDER A MEDIDA DE MILÍMETROS DE CHUVA
A meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou para o Gazeta Online como funciona a medida de milímetros de chuva.
A medida, usada para medir o volume da chuva, é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?
Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.
VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO

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