Cachoeiro e Alfredo Chaves foram os locais onde mais choveu no ES

Ruas ficam alagadas em Cachoeiro Crédito: Reprodução / Internauta

Grandes volumes de chuva foram observados sobre o Espírito Santo nas últimas 24 horas. Segundo o Climatempo, para os padrões de maio, a quantidade de chuva foi bastante elevada. A média de chuva normal para o estado em maio não supera os 100 mm. Para Vitória, por exemplo, a média de chuva fica em torno de 74 mm.

Segundo o boletim divulgado no final da manhã desta quarta-feira (09) pela Defesa Civil Estadual, Cachoeiro de Itapemirim foi o município onde mais choveu no Estado, com um acumulado de 124,9 milímetros em um período de 24 horas, seguido por Alfredo Chaves, com 117 milímetros. Veja explicação sobre a medição de milímetros no final da matéria.

Quantidade de milímetros de chuva nas últimas 24 horas no ES Crédito: Divulgação/Defesa Civil

ÁREAS DE INSTABILIDADE

Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade que já estavam atuando sobre o Espírito Santo nos últimos dias e a recente passagem de uma frente fria pelo sul capixaba reforçou as condições para chuva.

A circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera também contribuiu o aumento da chuva. As nuvens mais carregadas começaram a se formar ontem e persistiram pela madrugada e começo da manhã desta quarta-feira.

Ainda de acordo com o Climatempo, com a mudança da circulação de ventos nesta quinta-feira, o fluxo de umidade marítima diminui sobre o Espírito Santo e as áreas de instabilidade enfraquecem. A nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer forte, inclusive na Grande Vitória. Mas a quinta-feira ainda amanhece úmida e várias áreas do estado, especialmente as regiões serranas e vales, podem ter muita névoa e céu nublado no começo da manhã.

Ainda há previsão de chuva para esta quinta-feira pelo litoral capixaba, mas principalmente na madruga e pela manhã. Mesmo assim, a chuva que ocorrer será fraca e de curta duração. A temperatura sobe em relação a hoje em todo o estado.

COMO ENTENDER A MEDIDA DE MILÍMETROS DE CHUVA

A meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou para o Gazeta Online como funciona a medida de milímetros de chuva.

A medida, usada para medir o volume da chuva, é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.