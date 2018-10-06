Cabo do Corpo de Bombeiros morre após grave acidente na BR 262

Ethore Meneghelli Pavan morreu após bater de frente com um ônibus na manhã deste sábado (06), na BR 262, em Viana Crédito: Internauta/Mailson Carvalho e Reprodução/Instagram

Um cabo do Corpo de Bombeiros que pilotava uma moto morreu na manhã deste sábado (06) após colidir de frente com um ônibus da viação Águia Branca no km 29 da BR 262, em Viana. Ethore Meneguelli Pavan não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta de 7 horas. A pista estava parcialmente interditada na região, mas foi liberada por volta das 11h30.

De acordo com o internauta Mailson Carvalho, que passava pela rodovia no momento do acidente, o bombeiro estava indo para o trabalho quando perdeu o controle da moto em uma curva e bateu de frente com o ônibus. "Logo atrás dele vinha um colega de serviço em um carro e foi quem tentou prestar socorro, mas aí o motociclista já tinha morrido", comentou.

O Corpo de Bombeiros lamentou a morte de Ethore, que entrou na corporação em 2010 e atuava no 4° Batalhão de Marechal Floriano.

Procurada, a Águia Branca informou que o ônibus envolvido no acidente fazia a linha Ponto Alto x Vitória. Segundo a empresa, o motorista, o cobrador e os passageiros não ficaram feridos com o acidente e seguiram viagem em um outro veículo da viação.

Ainda de acordo com a empresa, uma equipe da Águia Branca foi enviada ao local assim que soube do acidente para prestar atendimento aos passageiros e cooperar com as autoridades para a investigação do ocorrido.

FAMILIARES

Os familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) por volta das 14h30 deste sábado (6). No local comentaram sobre a relação do militar com a família. "Ele era chamado de herói, porque ele sempre tinha uma história pra contar, sempre um relato de salvamento", contou Demerval Castiglioni Pavan, pai da vítima.

A notícia chegou ao pai às 8h, pouco tempo depois do acidente. De acordo com Demerval, um sobrinho foi quem soube primeiro da tragédia. Pai e filho moravam juntos em Bento Ferreira. A mãe do militar estava viajando de férias na Itália quando recebeu a notícia.

Um tio do jovem contou que Ethore era muito querido e muito carinhoso. "Todo domingo nós fazíamos churrasco na casa dele. Eu, ele, o pai e um amigo estávamos juntos todos os domingos. O Ethore era quem fazia o churrasco, ele sabia exatamente o gosto de cada um. Era o nosso momento de conversar, contar histórias e rir um pouco", contou.