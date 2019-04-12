Cabeleireiro arremessa cachorro de ponte em Ibatiba

Câmera flagrou homem jogando animal em riacho Crédito: Reprodução

O cabeleireiro Gildo Rodrigues de Souza foi ouvido durante a CPI dos Maus-Tratos, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), na Assembleia Legislativa. Ele é acusado de ter arremessado um cachorro de uma ponte de aproximadamente dois metros de altura, na cidade de Ibatiba. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação.

Acompanhado de um advogado, o homem confessou que jogou o animal dentro de um riacho. Ele disse que foi atacado por vários cachorros enquanto passeava de bicicleta com o filho, de dois anos, um dia antes do crime. O cabeleireiro ainda alegou que não tinha a intenção de ferir o cão.

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Diante do depoimento, a presidente da CPI, a deputada Janete de Sá (PMN) declarou que vai encaminhar a declaração de Gildo à promotoria de Ibatiba e para a delegacia da cidade, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

"Entendemos que o denunciado, do ponto de vista técnico, assumiu os riscos de machucar e até mesmo de matar o animal, por isso em caso de aplicação de multa, vamos sugerir que o recurso seja destinado para alguma ONG, ou entidade que cuide de animais em Ibatiba", finalizou.

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