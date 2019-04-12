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Cabeleireiro arremessa cachorro de ponte em Ibatiba

Ouvido na CPI dos Maus-Tratos, Gildo Rodrigues de Souza de Carvalho disse que arremessou o cachorro de uma altura de aproximadamente de 2 metros dentro de um riacho, que segundo ele, tem cerca de 20 cm de profundidade

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 02:29

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

12 abr 2019 às 02:29
Câmera flagrou homem jogando animal em riacho Crédito: Reprodução
O cabeleireiro Gildo Rodrigues de Souza foi ouvido durante a CPI dos Maus-Tratos, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), na Assembleia Legislativa. Ele é acusado de ter arremessado um cachorro de uma ponte de aproximadamente dois metros de altura, na cidade de Ibatiba. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação.
> As penalidades da lei contra maus tratos
Acompanhado de um advogado, o homem confessou que jogou o animal dentro de um riacho. Ele disse que foi atacado por vários cachorros enquanto passeava de bicicleta com o filho, de dois anos, um dia antes do crime. O cabeleireiro ainda alegou que não tinha a intenção de ferir o cão.
VÍDEO
Diante do depoimento, a presidente da CPI, a deputada Janete de Sá (PMN) declarou que vai encaminhar a declaração de Gildo à promotoria de Ibatiba e para a delegacia da cidade, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.
> Mais dois cães são encontrados envenenados em Ibatiba
"Entendemos que o denunciado, do ponto de vista técnico, assumiu os riscos de machucar e até mesmo de matar o animal, por isso em caso de aplicação de multa, vamos sugerir que o recurso seja destinado para alguma ONG, ou entidade que cuide de animais em Ibatiba", finalizou. 
ANIMAIS ENVENENADOS NO MUNICÍPIO
Além do caso do cabeleireiro, a CPI vai pedir esclarecimentos ao prefeito sobre denúncia de animais envenenados em Ibatiba. Na última quarta-feira (10), quatro cachorros foram encontrados com sinais de envenenamento. A Associação de Respeito e Cuidado aos Animais (Arca) socorreu os animais, mas um deles não sobreviveu. 

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