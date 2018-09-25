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Cabeleireira se fere ao ficar com perna presa em bueiro de Cariacica

Viviane Nascimento Martins Schultz, de 32 anos, precisou de ajuda para sair do lugar e teve vasos sanguíneos rompidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 13:40

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 13:40

O bueiro no acesso a Rua Mario Passos Costa está com uma das barras de ferro soltas Crédito: Internauta/Gazeta Online
A cabeleireira Viviane Nascimento Martins Schultz, 32 anos, ficou com a perna esquerda presa em um bueiro enquanto caminhava até o trabalho, no acesso à Rua Mario Passos Costa, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 9h desta segunda-feira (24). Viviane afirma que precisou de ajuda para conseguir se levantar e que sente fortes dores. Além disso, acrescenta que o local não parecia estar com uma barra de ferro solta. 
Viviane teve vasos sanguíneos da coxa esquerda rompidos, e que talvez haja necessidade de uma cirurgia local. Ela explica que os médicos a pediram para esperar pois o coágulo está "empedrado" e é necessário acompanhar a evolução do caso ao longo dos próximos dias.
> Cachorro cai em bueiro sem tampa em Cachoeiro de Itapemirim
"Eu estava indo trabalhar, não vi que o bueiro estava daquele jeito e do nada eu caí. Eu não conseguia sair sozinha por que uma perna ficou presa e a outra ficou para frente, mas tinham umas meninas passando que me ajudaram. Eu tentei continuar andando, mas não aguentei, fui para a casa da minha sogra e depois para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi (em Viana) e o médico me encaminhou para o Hospital Antonio Bezerra de Faria", descreve Viviane.
VASOS ESTOURADOS
"A primeira médica viu os vasos estourados. A mancha estava pequena e se expandiu, então ela me encaminhou para o Hospital Bezerra de Farias. Lá, o médico falou que está empedrado, então tem que esperar para ver o que acontece e agora eu estou em casa e usando bolsa de gelo. Fique até as 21h no hospital", acrescenta a cabeleireira.
> Justiça condena prefeitura a indenizar homem que caiu em bueiro ES
Viviane lembra que, quando a ajudaram a levantar, as pessoas contaram sobre outros casos de queda no mesmo ponto. A cabeleireira pensa em procurar a Prefeitura de Cariacica e conta com a ajuda de uma vizinha para cuidar do filho pequeno e da casa, já que sente fortes dores.
PREFEITURA DE CARIACICA
Procurada, a prefeitura afirmou, por nota, que a manutenção do bueiro, conhecido como trincheira, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)
DNIT
A Superintendência Regional do Dnit no Espírito Santo, em nota, lamenta o ocorrido e informa que enviou uma equipe ainda nesta terça-feira (25) ao local para fazer o conserto da tampa do bueiro. Ainda por nota, o Dnit informa que a manutenção é feita rotineiramente e que não há registros de outras fatalidades como essa nas vias sob sua jurisdição.

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