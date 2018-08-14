Buscas por desaparecidos no Rio Doce serão retomadas nesta terça

Na manhã desta segunda-feira (13), a PM de Aimorés havia informado queatravés do celular para um amigo e contou que estava preso em uma ilha do Rio Doce. Posteriormente foi informado que, na verdade, não foi uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz antes do desaparecimento e que, por falta de internet, só chegou horas depois.