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Jovens desaparecidos

Buscas por desaparecidos no Rio Doce serão retomadas nesta terça

Rafael de Souza Machado, de 22 anos, Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos e Alexandre Ferreira Moreira, de 18 anos, estão desaparecidos desde a tarde deste domingo (12)

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 21:19
Os jovens desapareceram após entrarem no Rio Doce neste domingo (12) Crédito: Divulgação | Janinho - Polícia Civil de Resplendor
O Corpo de Bombeiros de Aimorés, em Minas Gerais, encerrou o primeiro dia de buscas pelos jovens que desapareceram no final da tarde deste domingo (12) depois de serem arrastados pela correnteza no Rio Doce, a sete quilômetros de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo.
Até o momento, nenhum dos rapazes foi encontrado. O helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais saiu de Governador Valadares para Aimorés e realizou buscas aéreas em toda a região.
O Sargento Célio, do Corpo de Bombeiros, informou que a procura pelos jovens continua na terça (14) e que, nesta segunda (13), foram implementadas buscas com uso de helicópteros da Polícia Militar de Minas Gerais, drones da Polícia Civil e barcos do Corpo de Bombeiros. "As fortes correntezas no local não tornam viáveis a prática do mergulho e, por isso, as buscas superficiais foram a tática definida para esta operação", explicou.
Rafael de Souza Machado, de 22 anos, Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos e Alexandre Ferreira Moreira, de 18 anos, estão desaparecidos desde a tarde deste domingo (12).
Na manhã desta segunda-feira (13), a PM de Aimorés havia informado que Alexandre conseguiu ligar através do celular para um amigo e contou que estava preso em uma ilha do Rio Doce. Posteriormente foi informado que, na verdade, não foi uma ligação, e sim um áudio que teria sido enviado pelo rapaz antes do desaparecimento e que, por falta de internet, só chegou horas depois.
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