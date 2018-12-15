Buscas por criança desaparecida no mar da Barra do Jucu são encerradas

.Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceu no mar da praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

desapareceu no mar da praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último dia 8, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), neste sábado (15). As buscas por Geanderson Custódio, de 9 anos, queno mar da praia da, em Vila Velha, no último dia 8, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (), neste sábado (15).

De acordo com informações do CBMES, a decisão foi tomada após reunião realizada nesta manhã. O trabalho de buscas iniciou no último domingo (9) e, de acordo com os bombeiros, extrapolou os limites estabelecidos por protocolos internacionais.

Por nota, os militares informam que se sensibilizaram com o caso e atuaram incansavelmente. As buscas serão reiniciadas em caso de indícios de avistamento de pistas sobre o paradeiro da criança.

Ainda em nota, o CBMES diz que toda a corporação está atenta a quaisquer indícios em toda a costa do Espírito Santo.

O CASO

A busca incessante pelo corpo do menino Geanderson Custódio, de 9 anos, não teve resposta até esta quarta-feira (12). Ele desapareceu junto com o amiguinho Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, após ir para a praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, escondido dos pais.

O desaparecimento já dura cerca de 90 horas. O corpo de Dhanyel foi encontrado nesta segunda-feira (10), no mar da Praia da Concha, na Barra do Jucu. Pelo vídeo que foi gravado no dia do desaparecimento, Dhanyel estava vestindo um short vermelho.

A mãe dele, Fabiana Olibeira, confirmou que era o menino, que foi sepultado nesta terça-feira (11). Emocionada, ela disse ao Gazeta Online que tinha esperanças de que o filho fosse encontrado com vida.

O Corpo de Bombeiros informou que todos os recursos possíveis estão sendo utilizados na busca pelo corpo de Geanderson, assim como helicóptero e barco. Por hoje, as buscas foram finalizadas por volta das 17h e serão retomadas nesta quinta-feira (13).

Duas crianças, de 9 e 12 anos, desapareceram no mar na Barra do Jucu, em Vila Velha, por volta das 16 horas deste sábado (8). Os meninos brincavam na água quando o mais novo, Geanderson Custódio, foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel Brandão dos Santos tentou socorrer o amigo, mas também acabou sendo arrastado pela correnteza.

Algumas pessoas que estavam na praia contaram que o guarda-vidas já havia alertado os meninos sobre o perigo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, ainda no sábado, começaram os trabalhos de busca. De acordo com o cabo Viganor, que esteve no local na manhã de domingo (9), as buscas estão sendo feitas por embarcações e em solo.

A gente sempre tenta dar uma resposta efetiva para os familiares, mas em casos onde o mergulho não é viável, nosso trabalho fica mais complicado, completou.

GUARDA ALERTOU OS MENINOS SOBRE O MAR REVOLTO, DIZ PREFEITURA

Vídeo flagra crianças brincando na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia.