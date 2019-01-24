Buscas por alpinista capixaba podem ser retomadas nesta sexta

Fabrício Amaral (à esquerda), 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta (à direita), conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal

Gazeta Online ao saber de uma atualização sobre o caso dos alpinistas que estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18). Ele é amigo do capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, que foi escalar o Monte Fitz Roy, na Argentina, junto com o mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean. "O coração ganhou um suspiro a mais de esperança". Essa foi a frase que o bombeiro militar Fábio Fabre, disse aoao saber de uma atualização sobre o caso dos alpinistas que estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18). Ele é amigo do capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, que foi escalar o Monte Fitz Roy, na, junto com o mineiro Leandro Iannota, conhecido como Mr. Bean.

As más condições climáticas impedem que as buscas sejam retomadas ainda nesta quinta-feira (24), mas a previsão é de que uma aeronave faça um sobrevoo para tentar contato visual com a dupla de brasileiros. A informação foi confirmada por um blog, que teve contato direto com a coordenadora de operações de resgate da Comisión de Auxilio de El Chaltén, Carolina Codó.

A coordenadora alegou que o mau tempo na região do Fitz Roy impossibilitava a busca pela dupla. Além disso, insistir na busca de Inotta e Amaral com o mau tempo, também colocaria em risco a vida dos socorristas.

buscas estão suspensas desde terça-feira (22). De acordo com Fábio Fabre, a previsão do tempo indica que, nesta sexta-feira (25), deve ter uma "janela" de tempo bom que deve durar 6h. "O parque vai mandar uma aeronave para fazer um sobrevoo; não vai haver equipe de busca por terra, apenas a aeronave se o tempo realmente estiver bom", informou o amigo do capixaba. As

MONTE É FAMOSO POR SER DESAFIADOR

O monte Fitz Roy, localizado na fronteira do Chile com a Argentina, é conhecido por ser desafiador pelos alpinistas profissionais e considerado o maior desafio de todos no esporte. Isso porque as paredes são verticais o que requer técnicas impecáveis para serem conquistadas.

De acordo com o blog de viagem "Para Onde Fomos", um aviso que fica na trilha especifica que a dificuldade para subir o monte é moderada/difícil. A distância, de acordo com o alerta, é de 10,2 quilômetros.

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Instruções para a trilha até o topo do Fitz Roy Crédito: Reprodução

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