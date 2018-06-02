Buscas por adolescente que sumiu no mar continuam pelo segundo dia

As buscas pelo adolescente Gabriel, de 16 anos, que desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra, na última quinta-feira (31), continuaram neste sábado (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho teve ajuda do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).
O segundo dia de buscas por Gabriel, de 16 anos, contou, além do Corpo de Bombeiros, com equipes do Notaer. Gabriel desapareceu nesta quinta-feira (31) no mar de Manguinhos, na Serra, após tentar salvar um amigo de um afogamento.
Segundo testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, ele acabou desaparecendo. No dia do ocorrido, os bombeiros realizaram buscas, mas Gabriel não foi encontrado. Na sexta (1°), uma equipe de mergulhadores esteve no local, e neste sábado (2) o Notaer compõe a equipe de buscas.
Por volta de 17h30 deste sábado, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas se encerraram e serão retomadas no domingo (3).