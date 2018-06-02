Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Buscas por adolescente que sumiu no mar continuam pelo segundo dia
Manguinhos

Buscas por adolescente que sumiu no mar continuam pelo segundo dia

Gabriel, de 16 anos, desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra, na quinta-feria (31). O Corpo de Bombeiros informa que equipes do Notaer ajudam no trabalho

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 18:43
Gabriel desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
As buscas pelo adolescente Gabriel, de 16 anos, que desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra, na última quinta-feira (31), continuaram neste sábado (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho teve ajuda do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).
O segundo dia de buscas por Gabriel, de 16 anos, contou, além do Corpo de Bombeiros, com equipes do Notaer. Gabriel desapareceu nesta quinta-feira (31) no mar de Manguinhos, na Serra, após tentar salvar um amigo de um afogamento.
Segundo testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, ele acabou desaparecendo. No dia do ocorrido, os bombeiros realizaram buscas, mas Gabriel não foi encontrado. Na sexta (1°), uma equipe de mergulhadores esteve no local, e neste sábado (2) o Notaer compõe a equipe de buscas.
Por volta de 17h30 deste sábado, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas se encerraram e serão retomadas no domingo (3).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados