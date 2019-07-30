Buda gigante em Ibiraçu deve ficar pronto ainda em 2019

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:14
- Atualizado há 6 anos
A construção do buda gigante, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, deve ser finalizada ainda em 2019. A informação é do secretário de Turismo da cidade, localizada na região Norte do Espírito Santo, Lucas Falcão, em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
Fotos publicadas nesta terça-feira (30) nas redes sociais do Mosteiro Zen Morro da Vargem mostram a evolução da obra. As imagens mostram o içamento da cabeça e corpo do buda.
A reportagem tentou durante todo o dia falar com o abade do local, o monge Daiju Bitti, que coordena o projeto. Em entrevista anterior, concedida ao Gazeta Online, Daiju disse que a estátua de Ibiraçu será o maior monumento budista do Ocidente.
POTÊNCIA TURÍSTICA
O secretário afirmou que, enquanto no Brasil a fora existem vários conflitos entre religiões, no município de Ibiraçu, também famoso pelo pastel e caldo de cana, existe o privilégio de ter uma vasta comunicação entre o cristianismo e o budismo.
Ao lado do portal Torii (o portão sem portão) — que é o maior da América — também está em construção uma fábrica de cerâmica, que também pertence ao mosteiro", detalhou.
OS 15 BUDINHAS
Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura.
Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público.
“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.
No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.
CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA
1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;
2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;
3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;
4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.
ONDE FICA O MOSTEIRO?
O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.
O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (27) 99743-6285.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o