Maior buda do Ocidente

Buda gigante em Ibiraçu deve ficar pronto ainda em 2019

Previsão é do secretário de turismo da cidade. Projeto é do abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem, Daiju Bitti

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:14 - Atualizado há 6 anos

O corpo e a cabeça do buda foram içados nesta terça-feira (30); de acordo com o mosteiro, esta é a maior estátua de Buda do Ocidente Crédito: @mosteirozen | Instagram

Fotos publicadas nesta terça-feira (30) nas redes sociais do Mosteiro Zen Morro da Vargem mostram a evolução da obra. As imagens mostram o içamento da cabeça e corpo do buda.

A reportagem tentou durante todo o dia falar com o abade do local, o monge Daiju Bitti, que coordena o projeto. Em entrevista anterior, concedida ao Gazeta Online, Daiju disse que a estátua de Ibiraçu será o maior monumento budista do Ocidente.

POTÊNCIA TURÍSTICA

O secretário afirmou que, enquanto no Brasil a fora existem vários conflitos entre religiões, no município de Ibiraçu, também famoso pelo pastel e caldo de cana, existe o privilégio de ter uma vasta comunicação entre o cristianismo e o budismo.

Mais de mil turistas visitam o mosteiro por final de semana. Este buda é um projeto antigo do Daiju. Vai se tornar um dos maiores pontos turísticos do Brasil. A expectativa do município é muito grande porque vai alavancar a nossa economia •

Ao lado do portal Torii (o portão sem portão) — que é o maior da América — também está em construção uma fábrica de cerâmica, que também pertence ao mosteiro", detalhou.

Entrevista - Fabio Botacin - Lucas Falcão - 30-07-19.mp3

OS 15 BUDINHAS

Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura.

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público.

Apesar de serem imponentes, esses budas não têm nenhum aspecto religioso. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade e perseverança que cada um de nós deve trazer dentro de si •

“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.

O abade do local, monge Daiju Bitti Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.

CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA

1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;

Crédito: Marcelo Moryan

2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;

3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.

Projeto mostra como será o local da escola, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu Crédito: Divulgação | Mosteiro Zen Morro da Vargem

ONDE FICA O MOSTEIRO?

O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.

O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (27) 99743-6285.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta