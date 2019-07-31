Nova vista

Buda gigante: a nova vista para quem trafega pela BR 101, em Ibiraçu

O monumento previsto para ter cerca de 30 metros de altura será o maior buda do Ocidente, segundo abade do mosteiro Morro da Vargem, Daiju Bitti

Publicado em 31 de julho de 2019 às 19:49 - Atualizado há 6 anos

Buda gigante visto da BR 101, em Ibiraçu Crédito: @mosteirozen | Instagram

Um vídeo publicado nesta quarta-feira (31) no Instagram do Mosteiro Zen Morro da Vargem, que fica às margens da BR 101, em Ibiraçu, já mostra um pouco da nova vista que os motoristas que trafegam pelo local terão já no final deste ano.

Já é possível ver que a construção do buda gigante, com cerca de 30 metros, vai chamar a atenção de quem passa por lá diariamente. O projeto é coordenado pelo abade do mosteiro, Daiju Bitti.

De acordo com o secretário de turismo da cidade, a construção deve ficar pronta ainda em 2019.

VEJA VÍDEO

Fotos publicadas nas redes sociais do mosteiro nesta terça-feira (30) também mostraram a evolução da obra, com o içamento da cabeça e o corpo do buda.

OS 15 BUDINHAS

Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura.

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público.

Apesar de serem imponentes, esses budas não têm nenhum aspecto religioso. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade e perseverança que cada um de nós deve trazer dentro de si •

“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.

O abade do local, monge Daiju Bitti Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.

CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA

1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;

Crédito: Marcelo Moryan

2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;

3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.

Projeto mostra como será o local da escola, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu Crédito: Divulgação | Mosteiro Zen Morro da Vargem

ONDE FICA O MOSTEIRO?

O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.

O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (27) 99743-6285.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta