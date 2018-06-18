Brasil x Costa Rica: órgãos públicos do ES não vão funcionar

Os servidores terão que compensar as horas não trabalhadas Crédito: Fernando Madeira

Seleção Brasileira contra a Costa Rica acontecer às 9 horas desta sexta-feira (22), o Governo do Estado decretou que não haverá expediente nos órgãos públicos do Espírito Santo no dia da disputa. Somente os serviços essenciais à população serão mantidos. Apesar de o jogo dacontra a Costa Rica acontecer às 9 horas desta sexta-feira (22), o Governo do Estado decretou que não haverá expediente nos órgãos públicos do Espírito Santo no dia da disputa. Somente os serviços essenciais à população serão mantidos.

Outros poderes, como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), também suspenderam o expediente, ou seja, as horas não trabalhadas terão que ser compensadas nas semanas seguintes.As prefeituras municipais da Grande Vitória também definiram o funcionamento especial para o dia do jogo.

O decreto reforçou que os órgãos e entidades, em especial nas áreas de saúde, segurança pública e transporte, e os que funcionam em regime de escala, inclusive o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil de Cariacica não serão paralisados durante o jogo da Seleção.

Os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas. Já as prefeituras definiram separadamente como cada uma funcionará. Confira a programação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Suspendeu o expediente na sexta-feira (22), com o prazo de 60 dias para os servidores cumprirem com as horas não trabalhadas neste dia, segundo os critérios de seus chefes imediatos.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Suspendeu o expediente na sexta-feira (22). Os servidores vão trabalhar uma hora a mais nas semanas subsequentes a fim de cumprir a carga horária, segundo os critérios de seus chefes imediatos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Suspendeu o expediente na sexta-feira (22), devendo as horas serem compensadas de acordo com a necessidade da unidade e a convocação da chefia imediata.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha definiu o expediente dos servidores públicos municipais durante os jogos da Copa do Mundo da Rússia. Na primeira fase da competição, o Brasil joga duas vezes em horário comercial: no dia 22 de junho, às 9 horas, contra a Costa Rica, e no dia 27, às 15 horas, contra a Sérvia.

A prefeitura estabelece que na sexta-feira (22) os servidores deverão entrar após o jogo, às 13h. E, no dia 27, poderão sair às 13h para assistir a partida.

Caso a seleção brasileira se classifique para as próximas etapas da competição, a PMVV vai informar sobre o expediente aqui no portal oficial na internet e nas redes sociais.

CARIACICA

Devido o jogo de sexta-feira (22), o expediente será suspenso. A Prefeitura de Cariacica adotou o sistema de compensação, com uma hora a mais de funcionamento nas repartições.

VIANA

Nos dias em que as partidas iniciarem às 9 horas, o atendimento ao público e expediente o administrativo iniciará às 13h30. Quando o jogo da Seleção Brasileira começar às 11 horas, o expediente será de 7 às 10 horas. Já nas partidas que iniciarem às 15 horas, o funcionamento se encerrará às 13 horas. Será considerado o horário oficial de Brasília.

Os órgãos que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, estão excluídos da medida.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória ainda não respondeu à demanda.

SERRA

A Prefeitura da Serra afirma que analisa uma solução que prejudique menos os serviços municipais. Além disso, destaca que as escolas possuem autonomia para deliberar, junto à comunidade escolar, a suspensão ou não das aulas durante a Copa do Mundo. No entanto, a prefeitura lembra que todas as unidades precisam cumprir 200 dias letivos e, no mínimo, carga horária de 800 horas.





GUARAPARI

Em Guarapari na sexta-feira (22) o expediente terá início depois de 12h.





OUTROS SERVIÇOS

SHOPPINGS

Shopping Jardins

Lojas: 12h às 22 horas

Praça de alimentação: 12h às 23 horas

Shopping Vitória

Lojas e estandes: das 12h às 22h

Praça de Alimentação: 12h às 23h

Shopping Norte Sul

O funcionamento das lojas será facultativo, ficando a cargo de cada lojista o fechamento 20 minutos antes do jogo e 20 minutos depois

Shopping Vila Velha

O shopping funcionará das 11h30 às 22h.

Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara

Lojas e Quiosques: 12 às 22 horas

Praça de alimentação e lazer: 12h às 23 horas

Shopping Boulevard

Lojas: 11:30 horas às 22h (Facultativo de 10h às 11h30)

Praça de Alimentação: 11h30 às 23 horas

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom e Extraplus

Todas as lojas da Rede Extrabom e Extraplus abrirão às 7 horas da manhã e terão suas atividades paralisadas, com fechamento para o público às 8h30, e reabertura programada para 15 minutos após o término da partida.

Masterplace Mall (Reta da Penha)

Lojas abrem após às 11 horas. Hipermercado fecha na hora do jogo e reabre após o término da partida.

Rede Carone e Superatacado SempreTem

Os estabelecimentos fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após a partida. Os colaboradores vão assistir aos jogos nas unidades.

Supermercado Epa

A gerência informou que o supermercado só fechará na hora dos jogos e reabrirá depois.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que na sexta-feira (22), o atendimento ao público será das 13h às 17 horas. A mudança é válida para todas as agências do Espírito Santo.

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