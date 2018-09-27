BR 262 será interditada para obras entre Marechal e trevo de Parajú

Detonação na BR 262 Crédito: Vibes Company

A BR 262 será totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (27) para explosões de rochas entre os kms 49 e 56, da entrada do zoológico de Marechal Floriano ao trevo de Parajú, em Domingos Martins. A interdição acontece entre 11 e 14 horas.

As explosões fazem parte da obra de duplicação da rodovia em um trecho de 7 km, exatamente onde será interditado nesta quinta. A interdição total acontece em um período de 40 minutos, aproximadamente.

Prevista para ser entregue em novembro, a obra de duplicação de sete quilômetros da BR 262 deve ser entregue só em 2019. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O trecho tem extensão de 7,2 km e está localizado logo após Marechal Floriano, na região Serrana do estado, no sentido Vitória  Belo Horizonte, do quilômetro 49 ao 56. Em maio deste ano, a expectativa era de que o trecho fosse concluído em seis meses, ou seja, novembro.

INTERFERÊNCIAS

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o supervisor da Unidade Local do DNIT em Santa Isabel, Fábio Silva, destacou que, apesar da obra acontecer, como demolição de rochas e supressão da vegetação, o trecho sofre interferências de situações como desapropriações e as condições meteorológicas.

"A chuva mais intensa nessa estação afeta o cronograma que já era muito arrojado. Um dia de chuva provoca três dias sem trabalhos. Até o final do ano podemos ter a liberação de 2,5 km, mas a conclusão está prevista pra maio de 2019", disse lembrando que a mobilização do canteiro de obra também foi afetada pela greve dos caminhoneiros, em maio.