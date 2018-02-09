Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • BR 259: rocha gigante corre risco de cair em trecho já interditado
Interdição

BR 259: rocha gigante corre risco de cair em trecho já interditado

'Além das duas pedras que rolaram, há uma rocha enorme, de mais de 220 mil metros cúbicos que pode cair', explica deputado ao dizer que Dnit e também a Vale vão estudar uma solução
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:59

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:59

Populares abriram brecha entre as pedras e se arriscaram atravessando trecho interditado da BR 259 Crédito: Internauta via Whatsapp
"O problema do rolamento de pedras sobre a BR 259, em Colatina, é mais grave do que se imaginava". A afirmação é do deputado estadual Paulo Foletto, em vídeo divulgado na internet. Segundo ele, o Departamento de Infraestrutura de Transito (Dnit) afirmou que não é possível explodir as pedras que estão sobre a pista. O trecho, que fica na altura de Itapina, distrito de Colatina, está totalmente interditado desde a última terça-feira (6), quando houve um primeiro deslizamento de pedras.
> Deslizamento de rochas interdita a BR 259
Ainda de acordo com Foletto, os engenheiros do Dnit chegaram à conclusão que o uso de explosivos para fragmentar as pedras que estão sobre o asfalto pode fazer com que pedras maiores caiam sobre a pista e podem, ainda, danificar a rodovia.
Pedras rolaram e interditaram as duas pistas da BR 259 Crédito: Internauta via WhastApp do Gazeta Online
"Além das duas pedras que rolaram, há uma rocha enorme, de mais de 220 mil metros cúbicos que pode cair. Por trás dessa rocha, ainda há um barranco com muitas outras pedras soltas", explicou o deputado.
> Motoristas desrespeitam interdição e se arriscam na BR 259
Engenheiros da Vale devem auxiliar na criação de um projeto para liberação da rodovia. Eles têm experiência com retirada de pedras com risco de rolamentos por conta da atividade de proteção de linhas férreas. Os profissionais farão uma visita ao local até este sábado (10), juntamente de engenheiros do Dnit, e tentarão encontrar uma solução para a grande problema.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados