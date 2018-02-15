BR 259 interditada: obras só começam na próxima quarta-feira

Crédito: Internauta via Whatsapp

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) informou que as obras de desobstrução do quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, vão começar a partir da próxima quarta-feira (21). Segundo o órgão, uma empresa será contratada de forma emergencial para fazer a retirada das pedras que caíram sobre a pista na terça-feira (6). O trecho está totalmente bloqueado desde então.

A empresa que será contratada deverá, além de retirar as rochas da pista, estabilizar a encosta para que novos deslizamentos não ocorram. Serão utilizados explosivos de forma controlada, técnica chamada de desmonte cuidadoso.

Segundo o cronograma do Dnit, o contrato só deverá ser firmado na terça-feira (20), obedecendo o rito para contratações emergenciais exigidos pela União. As obras estão marcadas para começarem no dia seguinte. O valor ainda não foi definido.

Também não é possível precisar quanto tempo a obra de liberação da pista deve durar. Enquanto o local ainda estiver obstruído, o Dnit afirma que vai intensificar a sinalização inclusive com obstáculos para evitar que pessoas entrem na área de risco.

Caminhão colide com rochas na BR 259 Crédito: Internauta

ACIDENTES

dois veículos se acidentaram no trecho interditado. Durante a madrugada, um motorista colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo a PRF, a vítima foi encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. Só nesta quarta-feira (14),. Durante a madrugada, um motorista colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo a PRF, a vítima foi encaminhada para um hospital em Baixo Guandu.

Os blocos colocados um quilômetro antes da interdição foram removidos e parte da pista ficou livre. O fato confundiu os motoristas, que acreditaram que o caminho já estava liberado.

Interdição do trecho da BR 259, em Colatina Crédito: TV Gazeta

Durante a manhã, um carro com uma família mineira bateu nos blocos. Eles reclamaram que viram as placas falando sobre a interdição mas não perceberam placas que indicassem onde ficava o desvio.

DESVIOS

A opção para os usuários de carros de passeio é utilizar a ES-446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte de terra. O tráfego de carretas deve ser feito por Itaguaçu e Santa Teresa, no sentido norte, e descendo pela BR-101.