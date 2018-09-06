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BR 101: três carros se envolvem em acidente na Serra

A colisão aconteceu por volta das 13h20 desta quinta-feira (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 17:44

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 17:44

O acidente aconteceu por volta das 13h na BR 101 Crédito: Vitor Nogueira
Pelo menos uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo três carros no quilômetro 244 da BR 101, em Chapada Grande, na Serra. A colisão aconteceu por volta das 13h20 desta quinta-feira (06). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
VEJA FOTOS
Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, foram acionadas para prestar socorro à vítima. Devido ao acidente, o trânsito operou em sistema pare e siga e o tráfego foi liberado às 14h30. 
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
 

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