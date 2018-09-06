BR 101: três carros se envolvem em acidente na Serra

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Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, foram acionadas para prestar socorro à vítima. Devido ao acidente, o trânsito operou em sistema pare e siga e o tráfego foi liberado às 14h30.
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