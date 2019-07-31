Quilômetro 302

BR 101: novo viaduto em Viana é liberado

O viaduto possui 40 metros de comprimento e calçadas para pedestres em toda extensão; estrutura faz parte do cronograma de aplicação da rodovia

Publicado em 31 de julho de 2019 às 20:45 - Atualizado há 6 anos

Trecho foi liberado nesta quarta-feira (31) Crédito: Divulgação | Eco101

Foi liberado nesta quarta-feira (31) o tráfego no viaduto localizado no quilômetro 302 da BR 101, na altura do bairro Universal em Viana. A nova estrutura faz parte do cronograma de ampliação da rodovia e tem a proposta de melhorar a fluidez no tráfego do local, tornando a viagem dos motoristas mais rápida. O viaduto possui 40 metros de comprimento e calçadas para pedestres em toda extensão.

De acordo com o gerente de engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, o tráfego de veículos já está liberado no local e, nesta quinta-feira (1), equipes devem começar os trabalhos para fechamento do cruzamento localizado no quilômetro 301,4.

"A eliminação do cruzamento em nível vai aumentar a segurança dos usuários que trafegam pela rodovia. Motoristas que seguem no sentido Serra e desejam retornar para o sentido sul, em direção a Guarapari, ou vice-versa, vão realizar a manobra pelo novo viaduto, de forma mais rápida e segura”, explicou.





Ainda segundo Rodrigues, o retorno existente próximo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também vai ser fechado. “Além de aumentar a segurança, o fechamento do retorno vai melhorar a circulação de veículos no trevo de acesso à BR 262, onde estamos construindo outro viaduto no quilômetro 305”, ressaltou.

VIADUTOS

Além deste, estão em construção cinco viadutos na BR 101 – sendo outros três também em Viana e dois em Guarapari. As obras fazem parte do cronograma de ampliação e duplicação da BR 101.

Nos últimos dias 25 e 29 de julho, a concessionária realizou o içamento de vigas dos viadutos de Vila Bethânia, em Viana, e Amarelos, em Guarapari, respectivamente.

Além do içamento de vigas, nas demais obras as equipes atuam em serviços de contenções, obra de fundação, finalização do corpo de aterro, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, e instalação de dispositivos de segurança.

Quatro viadutos em Viana

- km 298 e 298,5 (próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia);

- km 302 (na altura do bairro Universal);

- km 305 (no entroncamento da BR-101 com a BR 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal).

Dois viadutos em Guarapari

- km 321 (em Amarelos);

- km 335 (na altura do trevo da entrada para a cidade).

DUPLICAÇÃO VIANA X GUARAPARI

As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Com 30 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 115 milhões, a duplicação ocorre a partir do trevo com a BR 262, próximo ao posto da PRF. Todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

