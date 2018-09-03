BR 101: entrega de obras de duplicação em João Neiva atrasa

As obras de duplicação da BR 101 em João Neiva, que deveriam ser totalmente entregues até o fim de agosto, ainda não foram concluídas. O trecho, que compreende 2,5 quilômetros, passou por obras de duplicação realizadas pela Eco101, concessionária que administra a via. De acordo com a empresa, o trecho no sentido Sul foi liberado há cerca de um mês. O que falta é o sentido Norte da via, que está na fase final de pintura, implantação de elementos de segurança e paisagismo.