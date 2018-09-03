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BR 101: entrega de obras de duplicação em João Neiva atrasa

Previstas para o fim de agosto, as obras devem ser totalmente entregues até o fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 20:00

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 20:00

Operários trabalham no trecho da BR 101 Crédito: Sullivan Silva
As obras de duplicação da BR 101 em João Neiva, que deveriam ser totalmente entregues até o fim de agosto, ainda não foram concluídas. O trecho, que compreende 2,5 quilômetros, passou por obras de duplicação realizadas pela Eco101, concessionária que administra a via. De acordo com a empresa, o trecho no sentido Sul foi liberado há cerca de um mês. O que falta é o sentido Norte da via, que está na fase final de pintura, implantação de elementos de segurança e paisagismo. 
Ainda segundo a concessionária, as obras serão totalmente entregues nos próximos dias, até o fim de semana.
BR 101 - entrega de obras de duplicação em João Neiva
> Procurador critica atrasos da Eco101 e defende rompimento de contrato
Quanto ao trecho localizado em Ibiraçu, no qual o orçamento visa duplicar 4,5 quilômetros de estrada, a concessionária afirma que as obras serão concluídas em outubro. Já em relação ao contorno de Iconha, com um trecho de 8 quilômetros, a Eco101 prometeu concluir a obra até setembro, prazos já previstos em contrato.

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