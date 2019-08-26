Acidente

BR 101 é interditada em Atílio Vivácqua para remoção de ônibus

Um ônibus da Viação Itapemirim caiu em um barranco no quilômetro 429,5, da BR 101, na madrugada desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 18:10 - Atualizado há 6 anos

Acidente em Atílio Vivacqua: ônibus é rebocado pela Eco101 Crédito: Divulgação | PRF

A BR 101 foi totalmente interditada nesta segunda-feira (26), no quilômetro 429,5, em Atílio Vivácqua, na região Sul do Espírito Santo, para a remoção do ônibus envolvido no acidente que deixou 21 pessoas feridas. A operação teve início às 10h55 e durou 30 minutos.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, as pistas foram liberadas após o término dos serviços, por volta das 11h30, e o trânsito fluiu normalmente.

O ACIDENTE

Um ônibus da Viação Itapemirim caiu em um barranco no quilômetro 429,5, da BR 101, em Atílio Vivacqua, na região Sul do Estado, na madrugada desta segunda-feira (26). O coletivo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), levava passageiros de João Pessoa, na Paraíba, para o Rio de Janeiro.

Pelo menos 21 pessoas, entre passageiros e motoristas, ficaram feridas, e foram levadas para hospitais no entorno. O acidente aconteceu por volta das 4h30 e também envolveu uma carreta.

No momento do ocorrido, o trânsito na BR 101 não precisou ser interditado, mas o fluxo ficou lento porque a movimentação gerou curiosidade nos motoristas que passavam pelo trecho.

O QUE DIZ A VIAÇÃO ITAPEMIRIM

Por meio de nota, a Viação Itapemirim informou que está prestando toda assistência aos passageiros e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Sete passageiros tiveram alta médica e foram acomodados em outro ônibus da empresa para continuarem a viagem.

