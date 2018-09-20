BR 101: concessionária diz que número de acidentes caiu 34% em quatro anos

O número de acidentes ocorridos na BR 101, entre os anos de 2013 a 2017 reduziu em 34%. O mesmo ocorreu com número de mortes, com queda de 37% no mesmo período. A informação é da Eco101, concessionária que administra a rodovia federal desde 2013.

Por nota a empresa informa que o contrato de concessão determina que se desenvolva um Programa de Redução de Acidentes (PRA). Ele contempla ações para melhorar as condições de segurança da rodovia e diminuir a ocorrência de acidentes. Com esse objetivo, a concessionária também desenvolve ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, dentro do que prevê o contrato de concessão do trecho de 460 quilômetros que a BR 101 percorre no Estado.

Relata ainda a empresa que nos últimos cinco anos em que a rodovia está sob a sua administração, que investiu R$ 1,14 bilhão. Esse valor inclui os serviços operacionais e obras de melhorias e ampliação, como recapeamento da rodovia, nivelamento de 180 quilômetros de acostamento, reforma dos seis postos e três delegacias da PRF. Também fazem parte do investimento as obras de duplicação já realizadas e em andamento.

Entre os meses de janeiro a agosto deste ano, por exemplo, informa a concessionária, foi feito o reforço da sinalização horizontal e vertical no trecho Sul (entre os quilômetros 305, em Viana, e 461, em Mimoso do Sul) e do trecho Norte (entre os quilômetros 1, em Pedro Canário, e 270, na Serra). No local, segun do a Eco101, foram mais de 5 mil novas placas de advertência, de regulamentação e placas indicativas e educativas implantadas nos trechos.

Além disso, relata a Eco101, foram implantadas mais de 160 mil tachas e tachões refletivos, que garantem maior visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina. Em alguns trechos, também foram colocados balizadores, que têm o objetivo de direcionar o veículo na pista, e defensas metálicas, dispositivo de proteção fixados às margens da rodovia, que aumentam a segurança dos usuários, relata por nota.

Outro ponto considerado importante pela concessionária foi a parceria feita com a PRF em novembro do ano passado, que possibilitou à polícia ter acesso a todas as câmeras de videomonitoramento localizadas na rodovia. Com isso, a PRF consegue fiscalizar passagens de veículos suspeitos e irregularidades no transporte de cargas, entre outros tipos de infração. Além disso fizemos o repasse de cerca de R$ 3 milhões para reaparelhamento da PRF, tendo inclusive entregue, no último mês de agosto, 25 novos etilômetros (bafômetros). Os equipamentos identificam a presença de álcool no ambiente, diferente dos etilômetros convencionais, explica por nota.

Em relação a duplicação da rodovia, atrasada em relação ao previsto no contrato de concessão, a empresa informa que dentro do atual cronograma estão em andamento as obras nos municípios de Ibiraçu, Iconha e o trecho de Viana até Guarapari, totalizando 47 quilômetros, incluindo as já entregues em Anchieta e João Neiva.