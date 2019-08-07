Novidade na orla

Boteco à beira-mar: novo quiosque em Camburi vai apostar em petiscos

O cardápio contará com com petiscos clássicos de boteco, sendo os carros-chefes aqueles feitos com carne de porco, como torresmo, costelinha, joelho, pé de porco e linguiça

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 22:12 - Atualizado há 6 anos

Quiosque 5 da Praia de Camburi vai virar "boteco à beira-mar", onde serão servidos petiscos Crédito: Fernando Madeira

Mais um quiosque na orla de Camburi, em Vitória, começa a sair do papel. A proposta do quiosque 5 (K5) é de um boteco à beira-mar, onde serão servidos petiscos. As obras do "Porquinho Bar - O Boteco da Praia" começaram no dia 30 de julho e a inauguração está prevista para setembro deste ano.

O cardápio contará com com petiscos clássicos de boteco, sendo os carros-chefes aqueles feitos com carne de porco, como torresmo, costelinha, joelho, pé de porco e linguiça. Haverá também petiscos clássicos de boteco, como fígado de jiló na chapa, carne de sol com aipim, camarão a paulista, entre outros. O diferencial do espaço será a estufa com mais de 20 tira gostos diferentes.

Segundo um dos administradores do ponto, o empresário Marco Antônio Fontana, neste primeiro momento a estrutura do quiosque sofrerá pouca alteração. Serão trocados o guarda-corpo atual por outros revestidos em madeira e haverá ampliação de uma parte, que servirá para guardar freezer e engradado.

O horário de funcionamento está sendo definido, mas ele garante que no verão funcionará durante todo o dia, sendo que nas outras épocas do ano funcionará à noite e de quinta a domingo para almoço.

A pegada de boteco vai trazer algo diferente para a orla e atrair turistas. A ideia surgiu porque eu sou botequeiro e conheço muitas pessoas que também se identificam e são frequentadoras de barzinho Marco Antônio Fontana •

Marco Antônio também é o proprietário do Smash Beer, vencedor do Roda de Boteco 2019 na categoria Boteco. O prato desenvolvido para a edição foi a Raquetada no Joelho – Joelho de porco defumado com batatinha, calabresa, repolho refogado, farofa de soja e geleia de pimenta.

O diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, diz que o novo modelo de gestão melhorou a qualidade da estrutura e atendimento dos quiosques.

“A estrutura e o atendimento são muito melhores atualmente que há cinco anos. Ganhamos muito na Praia de Camburi, acho muito importante essa diversidade de quiosques e de preços para atrair diferentes públicos”, disse.

MAIS REFORMAS

Krohling acrescentou que haverá reforma também nos sete quiosques localizados na parte de Jardim Camburi. A intenção é que a estrutura fique parecida com o modelo arquitetônico dos sete quiosques que ficam em Jardim da Penha e Mata da Praia. As obras estão previstas para 15 de setembro.

“Primeiro as obras serão feitas nos quatro primeiros quiosques parados e somente depois os outros três passarão por mudanças. Até o final do ano, todos os quiosques precisam estar funcionando ou passando por reforma”, pontuou.

Em relação ao quiosque 7, Krolling disse que a as obras devem ter início em setembro. No entanto, a informação não foi confirmada nem pela concessionária Ecos Eventos, que assumiu a gerência dos 14 quiosques em junho de 2018, e nem pelo administrador do quiosque, Tito Dias, que também é responsável pelo quiosque 1. “Estamos aguardando um retorno para realizar o cronograma”, pontuou Tito.

Em julho deste ano, a reportagem do Gazeta online mostrou o estado de abandono do local. Tapumes derrubados, pias e vidros quebrados, metais enferrujados, roupas e lixos espalhados foram algumas das situações encontradas.

