Bosque das cerejeiras é atração do inverno em Pedra Azul

Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul Crédito: Divulgação | Cavalgada Pedra Azul

O Espírito Santo é repleto de belezas naturais e um dos pontos turísticos que encantam visitantes em Domingos Martins, é o Bosque das Cerejeiras. O bosque fica localizado na Fazenda Noruega Pedra Azul e, apesar de ser uma área particular, o local é aberto a visitação pública e não há cobrança de ingresso.

O Bosque das Cerejeiras  que também é chamado de 'Bosque Kaoro Kumazawa'  foi criado em 2008, para comemorar os 100 anos da emigração japonesa no Brasil. Durante alguns dias do ano, especialmente em julho, as árvores ficam floridas e dão um visual charmoso à região.