Bosque das cerejeiras é atração do inverno em Pedra Azul

O Espírito Santo é repleto de belezas naturais e um dos pontos turísticos que encantam visitantes em Domingos Martins, é o Bosque das Cerejeiras. O bosque fica localizado na Fazenda Noruega Pedra Azul e, apesar de ser uma área particular, o local é aberto a visitação pública e não há cobrança de ingresso.
O Bosque das Cerejeiras que também é chamado de 'Bosque Kaoro Kumazawa' foi criado em 2008, para comemorar os 100 anos da emigração japonesa no Brasil. Durante alguns dias do ano, especialmente em julho, as árvores ficam floridas e dão um visual charmoso à região.
Para chegar ao Bosque, o acesso é o mesmo do Parque Estadual Pedra Azul, que fica localizado no quilômetro 89, da BR 262, no município. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 17 horas. Para mais informações é necessário ligar para os números (27) 3248-1156 ou (27) 99846-3489.