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Domingos Martins

Bosque das cerejeiras é atração do inverno em Pedra Azul

Durante alguns dias do ano, especialmente em julho, as árvores ficam floridas e dão um visual charmoso à região

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 19:12
Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul Crédito: Divulgação | Cavalgada Pedra Azul
O Espírito Santo é repleto de belezas naturais e um dos pontos turísticos que encantam visitantes em Domingos Martins, é o Bosque das Cerejeiras. O bosque fica localizado na Fazenda Noruega Pedra Azul e, apesar de ser uma área particular, o local é aberto a visitação pública e não há cobrança de ingresso.
> Cinco parques incríveis para conhecer no Espírito Santo
O Bosque das Cerejeiras  que também é chamado de 'Bosque Kaoro Kumazawa'  foi criado em 2008, para comemorar os 100 anos da emigração japonesa no Brasil. Durante alguns dias do ano, especialmente em julho, as árvores ficam floridas e dão um visual charmoso à região.
Para chegar ao Bosque, o acesso é o mesmo do Parque Estadual Pedra Azul, que fica localizado no quilômetro 89, da BR 262, no município. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 17 horas. Para mais informações é necessário ligar para os números (27) 3248-1156 ou (27) 99846-3489.

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