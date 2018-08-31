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Perto do mar

Bombonas com adesivo de 'corrosivo' são achadas na Ilha do Frade

Os objetos foram encontrados próximos do mar

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 14:08
Bombonas plásticas envoltas em uma estrutura de metal foram encontradas próximas do mar, na Ilha do Frade. Conteúdo pode ser corrosivo, indicam rótulos Crédito: Eduardo Dias
Duas bombonas plásticas acondicionadas em uma estrutura de metal foram encontradas perto do mar na Ilha do Frande, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (31). Adesivos indicam que o material contido dentro dos recipientes é corrosivo.
Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que enviou ao local técnicos para uma avaliação da embalagem, e, confirmou que a mesma estava vazia. As embalagens foram utilizadas como flutuantes para o deslocamento de um bloco de pedra ao qual estavam presos.
A Semmam também disse que recolheu as duas caixas do local e que irá tentar identificar a procedência e o responsável pelos objetos para tomar as medidas necessárias, podendo até mesmo multar o infrator.
Com informações de Eduardo Dias

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