Bombonas com adesivo de 'corrosivo' são achadas na Ilha do Frade

Bombonas plásticas envoltas em uma estrutura de metal foram encontradas próximas do mar, na Ilha do Frade. Conteúdo pode ser corrosivo, indicam rótulos Crédito: Eduardo Dias

Duas bombonas plásticas acondicionadas em uma estrutura de metal foram encontradas perto do mar na Ilha do Frande, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (31). Adesivos indicam que o material contido dentro dos recipientes é corrosivo.

Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que enviou ao local técnicos para uma avaliação da embalagem, e, confirmou que a mesma estava vazia. As embalagens foram utilizadas como flutuantes para o deslocamento de um bloco de pedra ao qual estavam presos.

A Semmam também disse que recolheu as duas caixas do local e que irá tentar identificar a procedência e o responsável pelos objetos para tomar as medidas necessárias, podendo até mesmo multar o infrator.