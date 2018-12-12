Bombeiros seguem com buscas por menino desaparecido em Vila Velha

Os protocolos internacionais estabelecem que depois de 72 horas as operações de buscas podem ser suspensas porque a possibilidade de encontrar sobrevivente é mínima. Mas o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, afirma que buscas devem continuar até pelo menos o final de semana.

O Corpo de Bombeiros está sensibilizado com essa situação, com o drama da família que está no local desesperada. Vamos tentar dar continuidade mesmo após extrapolar os prazos.

A operação é realizada entre Guarapari e Vitória, com o auxílio de embarcações e de um helicóptero. Geanderson está desaparecido desde sábado, quando foi ao mar escondido da família com um amigo, Dhanyel Brandão, de 12 anos. O corpo de Dhanyel foi localizado na segunda-feira e enterrado na terça.