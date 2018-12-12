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Barra do Jucu

Bombeiros seguem com buscas por menino desaparecido em Vila Velha

A operação é realizada entre Guarapari e Vitória, com o auxílio de embarcações e de um helicóptero

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 11:26
Bombeiros realizam buscas por menino desaparecido em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Mesmo após mais de 80 horas de desaparecimento, os bombeiros seguem nos trabalhos para tentar localizar Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceu no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha.
> Afogamento na Barra do Jucu: a agonia de mãe à espera do filho
Os protocolos internacionais estabelecem que depois de 72 horas as operações de buscas podem ser suspensas porque a possibilidade de encontrar sobrevivente é mínima. Mas o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, afirma que buscas devem continuar até pelo menos o final de semana.
O Corpo de Bombeiros está sensibilizado com essa situação, com o drama da família que está no local desesperada. Vamos tentar dar continuidade mesmo após extrapolar os prazos.
Tenente-coronel Wagner Martins
> Mãe de menino que desapareceu no mar perdeu filha vítima de bala perdida
A operação é realizada entre Guarapari e Vitória, com o auxílio de embarcações e de um helicóptero. Geanderson está desaparecido desde sábado, quando foi ao mar escondido da família com um amigo, Dhanyel Brandão, de 12 anos. O corpo de Dhanyel foi localizado na segunda-feira e enterrado na terça.

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