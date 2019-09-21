Bombeiros retomam trabalhos em loja destruída pelo fogo na Vila Rubim

Muita fumaça na manhã deste sábado após incêndio na Vila Rubim Crédito: Vitor Jubini

Os trabalhos no controle do incêndio da loja que foi destruída pelo fogo na Vila Rubim continuam na manhã deste sábado.

As chamas foram controladas na noite desta sexta, mas durante toda a madrugada equipes do Corpo de Bombeiros continuaram fazendo o trabalho de rescaldo do material.

Segundo o tenente Alan, que participa dos trabalhos, ainda são realizadas frentes de resfriamento dos imóveis vizinhos, com jatos de água fixos nas paredes das estruturas.

Além disso, será necessário retirar o material que está em profundidade, ou seja, abaixo do que já queimou e foi controlado, para evitar qualquer risco de novas chamas.

Funcionários de lojas próximas de onde aconteceu o incêndio voltaram ao local para buscar alguns pertences, já que durante o combate ao fogo a área estava isolada.

A cabeleireira Sonia Regina voltou ao salão onde trabalha para buscar documentos e fala dos momentos vividos durante o incêndio.

"Foi desesperador, uma cena de guerra. Ninguém sabia para onde corria", disse.

Uma coletiva de imprensa será realizada ainda nesta manhã pelo Corpo de Bombeiros para falar sobre os trabalhos a serem realizados no local.

INCÊNDIO

O incêndio de grandes proporções que atingiu o Galpão localizado na Rua Duarte Lemos, no Centro de Vitória , começou por volta de 15h40 desta sexta-feira (20).

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado no galpão da própria loja e se alastrou para parte da frente, já na Avenida Anair Azevedo Silva, se alastrando rapidamente, atingindo também o depósito da loja, os primeiros andares de um prédio vizinho e duas casas. Uma grande cortina de fumaça densa tomou conta do Centro da cidade