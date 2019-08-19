Bombeiro morre durante resgate de cachorro em Alfredo Chaves

Publicado em 19 de agosto de 2019 às 15:56
Um ato heroico que terminou em tragédia. O subtenente Marco Antônio Cordeiro do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Guarapari morreu na tarde desta segunda-feira (19) ao participar de uma tentativa de resgate de um cachorro, em um morro de Sagrada Família, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo.
Cordeiro fazia um rapel para tentar salvar o animal desde o início desta manhã, às 9 horas. Ele era especializado em resgates em altura e, na hora que foi tirar o cachorro do penhasco — que estava preso no local há três dias — sofreu um acidente.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) chegou a resgatar o subtenente. "O helicóptero foi acionado e a equipe precisou fazer o resgate do bombeiro acidentado, que estava pendurado pela corda, também utilizando a técnica de rapel. O militar não sobreviveu aos ferimentos e acabou falecendo", disse a corporação em nota.
PRF-ES LAMENTA
Às 20h30 desta segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) publicou uma nota no Twitter lamentando pelo falecimento do subtenente. "Nosso reconhecimento aos guerreiros que tem como missão salvar vidas todos os dias", diz o tweet.
