Em São Torquato

Bobina cai de carreta, atinge e mata motociclista em Vila Velha

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 12:29 - Atualizado há 6 anos

Motociclista morre após ser atingido por carretel que se soltou de carreta em Vila Velha Crédito: Internet

Um professor de história, de 44 anos, morreu ao ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta em São Torquato, Vila Velha. Mauro Celso Azevedo Guimarães tinha acabado de dar aulas em uma escola de Aparecida, em Cariacica. Ele seguia de moto para Vila Velha, onde pretendia almoçar em casa, no bairro Alecrim, para dar aula no período da tarde em um colégio de Alvorada, mesmo município.

Mas, ao passar pela avenida Vale do Rio Doce, por volta de 11h40, duas bobinas de aço soltaram da carreta que saía da Cinco Pontes, no sentido Cariacica, e uma delas atingiu o motociclista, que morreu na hora.

Professor morto atingido por bobina de carreta em Vila Velha Crédito: Reprodução

Imagens do videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha (veja abaixo) mostram quando as duas bobinas se desprendem da carreta no momento em que o veículo faz uma curva no sentido Porto de Santana e, uma delas, atinge o professor.

Bobina cai de carreta, atinge e mata motociclista 1 de 5

O Samu foi acionado, mas os médicos constataram no local que o professor já havia morrido.

FAMILIARES MUITO ABALADOS

Familiares da vítima estão no local do acidente, muito abalados. O guarda municipal Fábio Defendente, primo da vítima, estava em casa quando viu a colisão pela TV. Logo depois, ele recebeu por telefone a notícia de que a vítima era o primo. Revoltado com a situação, ele falou com a reportagem que as bobinas estavam amarradas com plástico.

Guarda municipal Fábio Defendente, primo de Mauro Celso Azevedo Guimarães, que morreu atingido por bobina Crédito: Elis Carvalho

"O CAPACETE QUEBROU", DIZ AMIGO

Amigo da vítima, o professor de inglês David Pinto dos Santos, de 34 anos, viu toda a cena da colisão. "Nós saímos juntos da escola em Alvorada, cada um em sua moto, e iríamos dar aula na mesma escola, em Alvorada. Existem outros caminhos para ir de Vila Velha para Cariacica, mas a gente preferia esse trajeto por ser mais rápido. Ele estava na minha frente quando as bobinas caíram da carreta. Uma delas foi em cheio no rosto do Mauro. Eu ainda parei pra ver se ele estava bem, mas ele morreu na hora. O capacete quebrou e o rosto ficou desfigurado. Ainda estou em choque", relatou.

IRREGULARIDADES

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.

Bobina amarrada com plástico caiu de carreta e matou motorista em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool.

MOTORISTA PRESTA DEPOIMENTO E É LIBERADO

O motorista da carreta prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (9), e foi liberado.

Ao justificar a liberação, o delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos, explicou que o motorista não fugiu do local após o acidente e que "diante da previsão do artigo 301 do Código de Trânsito, o condutor de veículo envolvido em acidente que resulte em vítima, caso preste socorro integral a ela, não será preso em flagrante".

O delegado não informou o nome do motorista, apenas afirmou que ele tem CNH regular. Em depoimento, o condutor da carreta disse não ter sido o responsável pelo carregamento das bobinas no veículo, que estavam com amarrações irregulares, segundo peritos da Polícia Civil que estiveram no local do acidente.

O inquérito que vai apurar as causas e responsáveis pelo acidente deve ser encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.

O advogado da empresa de transporte, Igor Silveira, esteve na delegacia para acompanhar o depoimento do motorista. Ele não revelou o nome do motorista nem da empresa.

O QUE DIZ A EMPRESA DAS BOBINAS

O Grupo Prysmian, responsável pela carga de bobinas transportada pela carreta envolvida no acidente, se manifestou por meio de nota e limitou-se a informar que "está colaborando com os órgãos públicos no trabalho de apuração do acidente".

TRÂNSITO

O trânsito na Avenida Vale do Rio Doce, onde aconteceu a colisão, chegou a ser interditado na região da Polícia Federal para o trabalho da perícia criminal da Polícia Civil, mas já foi liberado.

Trabalho da perícia em carreta com bobina que provocou acidente em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta