Boato de doação de galinhas reúne centenas de pessoas em Linhares

Multidão espera caminhão de galinhas no bairro Aviso Crédito: Loreta Fagionato

Centenas de moradores do bairro Aviso, em Linhares, Norte do Estado, se reuniram em frente a uma escola do bairro na tarde desta quarta-feira (30) na esperança de conseguir pegar de graça galinhas e ovos, que seriam doadas por produtores rurais. No entanto, tudo não passava de um boato.

A concentração da multidão começou por volta das 15 horas. Às 19 horas ainda tinha muita gente no local. As pessoas ficaram mais de quatro horas esperando a distribuição dos frangos, que não aconteceu.

Pela manhã, no mesmo local, produtores doaram caixas fechadas de banana prata. A ajudante de cozinha Olímpia da Fonseca Melo conseguiu pegar duas caixas. Veio um caminhão-baú cheio de banana, veio muita gente. O que consegui pegar distribui para as vizinhas, para minha mãe, e o que sobrou eu vou fazer doce. Aí agora estou na expectativa pelas galinhas, contou.

A ajudante de cozinha Olímpia da Fonseca Melo Crédito: Loreta Fagionato

A doméstica Tânia Lopes também conseguiu pegar duas caixas da fruta pela manhã. Vou fazer doce de banana. Mas, como estou desempregada, também queria pegar umas galinhas, destacou.

A recicladora Vera Lúcia Rosa era outra moradora que soube do boato da distribuição dos frangos. Falaram que às 16 horas viria um caminhão com galinhas e ovos. Acho isso bom para a população, tem muita gente passando fome, afirmou.

Já a auxiliar de serviços gerais Maria das Graças Gonçalves foi até a frente da escola esperar a chegada da doação, mas pela demora desconfiou que seria um boato. Disseram que teria as galinhas, estamos esperando até agora, mas acho que é boato. Se fosse verdade ia ajudar muito a população, pois nas casas está faltando muita coisa, alegou.

A doméstica Dilma Costa estava desde as 15 horas esperando na fila. Hoje ganhei uma caixa de banana. Agora trouxe até uma sacola para levar a galinha. A maioria que está aqui é pobrinha. Ia ajudar muito essa doação, não tenho condições de comprar, estou desempregada, lamentou Dilma.