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Frustração

Boato de doação de galinhas reúne centenas de pessoas em Linhares

Multidão acreditava que produtor rural doaria frangos no bairro Aviso, mas tudo não passou de um boato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:27

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:27

Multidão espera caminhão de galinhas no bairro Aviso Crédito: Loreta Fagionato
Centenas de moradores do bairro Aviso, em Linhares, Norte do Estado, se reuniram em frente a uma escola do bairro na tarde desta quarta-feira (30) na esperança de conseguir pegar de graça galinhas e ovos, que seriam doadas por produtores rurais. No entanto, tudo não passava de um boato.
A concentração da multidão começou por volta das 15 horas. Às 19 horas ainda tinha muita gente no local. As pessoas ficaram mais de quatro horas esperando a distribuição dos frangos, que não aconteceu.
Pela manhã, no mesmo local, produtores doaram caixas fechadas de banana prata. A ajudante de cozinha Olímpia da Fonseca Melo conseguiu pegar duas caixas. Veio um caminhão-baú cheio de banana, veio muita gente. O que consegui pegar distribui para as vizinhas, para minha mãe, e o que sobrou eu vou fazer doce. Aí agora estou na expectativa pelas galinhas, contou.
A ajudante de cozinha Olímpia da Fonseca Melo Crédito: Loreta Fagionato
A doméstica Tânia Lopes também conseguiu pegar duas caixas da fruta pela manhã. Vou fazer doce de banana. Mas, como estou desempregada, também queria pegar umas galinhas, destacou.
A recicladora Vera Lúcia Rosa era outra moradora que soube do boato da distribuição dos frangos. Falaram que às 16 horas viria um caminhão com galinhas e ovos. Acho isso bom para a população, tem muita gente passando fome, afirmou.
Já a auxiliar de serviços gerais Maria das Graças Gonçalves foi até a frente da escola esperar a chegada da doação, mas pela demora desconfiou que seria um boato. Disseram que teria as galinhas, estamos esperando até agora, mas acho que é boato. Se fosse verdade ia ajudar muito a população, pois nas casas está faltando muita coisa, alegou.
A doméstica Dilma Costa estava desde as 15 horas esperando na fila. Hoje ganhei uma caixa de banana. Agora trouxe até uma sacola para levar a galinha. A maioria que está aqui é pobrinha. Ia ajudar muito essa doação, não tenho condições de comprar, estou desempregada, lamentou Dilma.
Teve também quem criticou a invenção do boato que enganou muita gente. Eu fui à padaria e vi essa multidão em frente a escola e me falaram que teria distribuição de galinhas, vim aqui esperar também. Tanta gente precisa, se doassem a população ficaria feliz. Mas, se alguém inventou, é muita sacanagem, porque é muita gente carente que precisa. Teve até quem faltou do trabalho, explicou a dona de casa Elinete Borges.

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